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2021亞洲50大酒吧出爐 台灣Indulge Bistro勇奪第4
被譽為「亞洲酒吧最高殊榮」的「亞洲50大酒吧 （Asia's 50 Best Bars）」，自 2016 年首次舉辦至今已經進入第6屆，而今年2021的亞洲50大酒吧獲獎名單於 5月6日晚間於線上正式揭曉。本屆冠軍由來自香港的「COA」奪得，新加坡的「Jigger & Pony」、與來自日本東京的「The SG Club」分居第2、3名。
台灣這次一共有4間酒吧入選亞洲50大名單，其中去年拿下第4名的「Indulge Bistro餐酒館」，今年一樣名列第4，是台灣酒吧最佳名次。
另外三家進入亞洲50大榜單的台灣酒吧，分別為去年排名13、今年排名17的「Bar Mood」；去年排名第27、今年排名19的「Room By Le Kief」；以及去年排名第10、今年排名24的「AHA Saloon」。
台灣酒吧成績最出色的「Indulge Bistro餐酒館」，由華人雞尾酒教父王偉勳（Aki Wang）領軍，擅長以茶入酒，更讓調酒的過程，成為一場充滿想像力的表演。此外，「Indulge Bistro餐酒館」也是台灣唯一同時榮獲米其林評鑑、以及世界與亞洲50大殊榮的餐酒館。
此外，去年就已入榜亞洲50大的「Bar Mood」、「Room By Le Kief」與「AHA Saloon」，今年也都有出色的表現。其中以「Room By Le Kief」從去年初入榜就拿下第27名，今年更一舉衝到第19名，讓人更加期待它明年的表現。
在個人獎項方面，則由「MU:Taipei」的韓國籍女性調酒師Bannie Kang，拿下「Mancino Bartenders’Bartender 2021」大獎。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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