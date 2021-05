2021亞洲50大酒吧出爐 台灣Indulge Bistro勇奪第4

被譽為「亞洲酒吧最高殊榮」的「亞洲50大酒吧 (Asia's 50 Best Bars)」,自 2016 年首次舉辦至今已經進入第6屆,而今年2021的亞洲50大酒吧獲獎名單於 5月6日晚間於線上正式揭曉。本屆冠軍由來自香港的「COA」奪得,新加坡的「Jigger & Pony」、與來自日本東京的「The SG Club」分居第2、3名。

台灣這次一共有4間酒吧入選亞洲50大名單,其中去年拿下第4名的「Indulge Bistro餐酒館」,今年一樣名列第4,是台灣酒吧最佳名次。

另外三家進入亞洲50大榜單的台灣酒吧,分別為去年排名13、今年排名17的「Bar Mood」;去年排名第27、今年排名19的「Room By Le Kief」;以及去年排名第10、今年排名24的「AHA Saloon」。

台灣酒吧成績最出色的「Indulge Bistro餐酒館」,由華人雞尾酒教父王偉勳(Aki Wang)領軍,擅長以茶入酒,更讓調酒的過程,成為一場充滿想像力的表演。此外,「Indulge Bistro餐酒館」也是台灣唯一同時榮獲米其林評鑑、以及世界與亞洲50大殊榮的餐酒館。

此外,去年就已入榜亞洲50大的「Bar Mood」、「Room By Le Kief」與「AHA Saloon」,今年也都有出色的表現。其中以「Room By Le Kief」從去年初入榜就拿下第27名,今年更一舉衝到第19名,讓人更加期待它明年的表現。

在個人獎項方面,則由「MU:Taipei」的韓國籍女性調酒師Bannie Kang,拿下「Mancino Bartenders’Bartender 2021」大獎。