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2021亞洲50大酒吧出爐 台灣Indulge Bistro勇奪第4

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Indulge Bistro餐酒館由華人雞尾酒教父王偉勳坐鎮領軍。圖／摘自Indulge Bistro餐酒館臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Indulge Bistro餐酒館由華人雞尾酒教父王偉勳坐鎮領軍。圖／摘自Indulge Bistro餐酒館臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

被譽為「亞洲酒吧最高殊榮」的「亞洲50大酒吧 （Asia's 50 Best Bars）」，自 2016 年首次舉辦至今已經進入第6屆，而今年2021的亞洲50大酒吧獲獎名單於 5月6日晚間於線上正式揭曉。本屆冠軍由來自香港的「COA」奪得，新加坡的「Jigger & Pony」、與來自日本東京的「The SG Club」分居第2、3名。

台灣這次一共有4間酒吧入選亞洲50大名單，其中去年拿下第4名的「Indulge Bistro餐酒館」，今年一樣名列第4，是台灣酒吧最佳名次。

另外三家進入亞洲50大榜單的台灣酒吧，分別為去年排名13、今年排名17的「Bar Mood」；去年排名第27、今年排名19的「Room By Le Kief」；以及去年排名第10、今年排名24的「AHA Saloon」。

台灣酒吧成績最出色的「Indulge Bistro餐酒館」，由華人雞尾酒教父王偉勳（Aki Wang）領軍，擅長以茶入酒，更讓調酒的過程，成為一場充滿想像力的表演。此外，「Indulge Bistro餐酒館」也是台灣唯一同時榮獲米其林評鑑、以及世界與亞洲50大殊榮的餐酒館。

此外，去年就已入榜亞洲50大的「Bar Mood」、「Room By Le Kief」與「AHA Saloon」，今年也都有出色的表現。其中以「Room By Le Kief」從去年初入榜就拿下第27名，今年更一舉衝到第19名，讓人更加期待它明年的表現。

在個人獎項方面，則由「MU:Taipei」的韓國籍女性調酒師Bannie Kang，拿下「Mancino Bartenders’Bartender 2021」大獎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Room By Le Kief擅長將各種食材的風味進行重組，全面顛覆你的感官。圖／摘自Room By Le Kief臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Room By Le Kief擅長將各種食材的風味進行重組，全面顛覆你的感官。圖／摘自Room By Le Kief臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Indulge Bistro餐酒館是台灣唯一同時榮獲米其林評鑑、以及世界與亞洲50大的餐酒館。圖／摘自Indulge Bistro餐酒館臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Indulge Bistro餐酒館是台灣唯一同時榮獲米其林評鑑、以及世界與亞洲50大的餐酒館。圖／摘自Indulge Bistro餐酒館臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
AHA Saloon吧台後方高掛「喝就對了」匾額，展現其不需贅言的調酒主張。圖／摘自AHA Saloon臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
AHA Saloon吧台後方高掛「喝就對了」匾額，展現其不需贅言的調酒主張。圖／摘自AHA Saloon臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Bar Mood由獲得「DIAGEO World Class 世界頂尖調酒師大賽」台灣區冠軍、世界第三的吳盈憲創立。圖／摘自Bar Mood Taipei臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Bar Mood由獲得「DIAGEO World Class 世界頂尖調酒師大賽」台灣區冠軍、世界第三的吳盈憲創立。圖／摘自Bar Mood Taipei臉書粉絲頁。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
受到疫情影響，今年「亞洲50大酒吧 （Asia's 50 Best Bars）」名單，採線上發布。圖／摘自Asia's 50 Best Bars官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
受到疫情影響，今年「亞洲50大酒吧 （Asia's 50 Best Bars）」名單，採線上發布。圖／摘自Asia's 50 Best Bars官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MU:Taipei」的韓國籍調酒師Bannie Kang，拿下Mancino Bartenders’Bartender 2021獎項。圖／翻攝自Asia's 50 Best Bars直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「MU:Taipei」的韓國籍調酒師Bannie Kang，拿下Mancino Bartenders’Bartender 2021獎項。圖／翻攝自Asia's 50 Best Bars直播。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

香港 米其林

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