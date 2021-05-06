餡料像小山！24種口味「菠蘿麵包」限時「買5送1」

由歐克佬咖啡成立的菠蘿麵包專賣店「Melons－メロンパン達」，自5月起至6月30日期間，以外閃店的型態進駐林口三井美食街。店內提供有24種不同口味的菠蘿麵包，包含原味、港式冰火菠蘿油、可可巧克力等不同的變化。至5月10日前，還可享「買5送1」的限時優惠。

由於菠蘿麵包在日本被稱為「Melon」（哈密瓜），音似「美人」，因此此次新店名取為「Melons－メロンパン達」。在菜單中，除了供應有「原味菠蘿麵包」外，還有帶著港式風格的「冰火菠蘿油」，另外還透過餡料的組合，推出流沙鹹蛋黃、紅麴蔓越莓、抹茶紅豆白玉等不同口味。其中將菠蘿麵包切開後，再加入餡料的珍珠伯爵奶茶、布丁卡士達、水果派對、酒釀黑櫻桃等口味，更是為菠蘿麵包帶來不同的華麗面貌，更添打卡的樂趣，單顆售價38～68元不等。

為慶祝新店開幕，Melons－メロンパン自即日起至5月10日期間，推出限時「買5送1」優惠方案，凡購買5個菠蘿麵包，就贈送1個原味菠蘿麵包。另外至5月30日前，參與官方打卡活動，則有機會獲得Ray Ban太陽眼鏡、Chloe手機背包等不同贈禮。