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史迪奇三眼怪合體！全台首間「外星萌主」主題店搶先看
史迪奇與三眼怪的粉絲站出來，迪士尼的「史迪奇」與「三眼怪」合體，要來PK誰是最強「外星萌主」，全台首間「外星萌主爭霸戰-台北對決擂台」主題店將在5月14日至7月4日在台北華山登場，主題店內特別設計九大打卡點，除了店外有史迪奇、三眼怪雙方陣營對抗的身影，店內還有宇宙隧道讓粉絲置身浩瀚銀河，還有史迪奇、三眼怪全新造型主題牆、立體裝置拍照區，要讓粉絲一次拍得夠。
「外星萌主爭霸戰-台北對決擂台」主題店共打造九大打卡點，店外有「史迪奇三眼怪對決」主題牆，主題店門口仿造「太空艙造型入口」，乘載粉絲與史迪奇、三眼怪一起進入宇宙探險。進入主題店內，在「宇宙隧道」內，可同時被可愛的史迪奇、三眼怪圍繞。
「漢堡星球主題牆」上則有滿滿三眼怪在巨型漢堡上玩耍；「比薩星球立體太空艙」滿滿三眼怪配上比薩、甜甜甜圈造型裝飾超可愛，一旁還有「626實驗室」，史迪奇可愛的女友安琪、最愛的玩偶醜丫頭也一起現身。
「史迪奇沙灘主題牆」重現夏威夷經典場景；「星際太空艙造型彈珠台」則是好拍好玩的巨型扭蛋。主題店還有獨家首發三眼怪、史迪奇系列「16吋置物娃娃」、「造型地墊」等多樣限定周邊，活動期間凡消費滿499元，即可獲得史迪奇、三眼怪的投票球與抽獎券。
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