史迪奇三眼怪合體！全台首間「外星萌主」主題店搶先看

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。

2021-05-07 13:48