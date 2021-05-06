柯佳嬿「麻雀變鳳凰」同款珠寶上身 與蓄鬍施柏宇合體

法國現代珠寶品牌斐登（FRED），自1936 年創立至今，以獨樹一幟的美學與設計風格成為許多人心目中最具法式優雅的摩登都市珠寶。而品牌史上最出名的作品，莫過於在「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）茱莉亞羅勃茲配戴的紅寶石和鑽石心形項鍊。也因此，品牌在此次復刻這款經典設計時，便將此系列命名為Pretty Woman。為慶祝這個膾炙人口的設計重新面世，浪漫愛情劇「想見你」柯佳嬿以及施柏宇更特地首次為出席公開活動合體，現身今日於台北W HOTEL的上市派對。

近日晉升「暢銷作家」的柯佳嬿表示自己看過「麻雀變鳳凰」這部電影非常多遍，這次戴上復刻珠寶，大呼「不可思議」，她也笑說：「沒想到這條項鍊現在在我身上！」針對即將到來的母親節，兩人都表示自己的媽媽物質慾望相對較低，不過柯佳嬿也透露自己近年來有想讓媽媽有「感受到被疼愛、享受一些奢華的感覺。」施柏宇則表示將直接包紅包給媽媽驚喜。許了短鬍鬚新造型的施柏宇表示，這次刻意以較為穩重的樣子與設計年輕活潑的珠寶和西裝色系做搭配，希望營造「成熟但不嚴肅」的風格，漸漸轉型到下個階段。

FRED重新演繹茱莉亞羅勃茲曾經配戴過的這個經典的設計，高級珠寶以活潑的紅色碧璽來展現此系列「心心相印」的設計概念，透過碧璽從桃紅色到紫紅色隨光線變化的多重風貌，演繹適合混搭的當代個性珠寶。系列作品中，除了柯佳嬿配戴配戴的Unconditional項鍊，最具代表性的Audacious的可拆組項鍊，共可拆做6件珠寶：不對稱設計的心形鑲鑽吊墜中各有一枚心形紅色碧璽，其中的7個吊墜可以拆卸為耳環、胸針、鎖鍊式項鍊等。