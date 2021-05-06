明天開賣！全聯獨家推出「珍煮丹」家庭號黑糖珍奶冰品

天氣漸漸變熱，想吃冰的心情也經常蠢蠢欲動，全聯福利中心自今年3月起陸續推出超過60款特色新冰，一次集結「珍珠系」、「網美系」、「飲料系」、「水果系」、「在地系」等5大元素，為今年夏天冰品大戰揭開序幕。其中，搖飲名店「珍煮丹」推出的4款人氣冰品今年首度推出家庭號規格，包含黑糖珍奶雪糕、黑糖珍奶冰淇林、黑糖牛奶大福、泰式奶茶雪糕，黑糖味濃郁、口感多層次讓人忍不住一支接一支，自5月7日起只在全聯獨家販售，熱愛各式「咀嚼系」冰品的消費者趕快訂好行事曆買起來。

延續前兩年珍珠奶茶冰品熱潮，今年新品不僅再變化新口味，更於外觀上增添巧思，如小美系列新品「巧酥珍奶雪糕」、「珍珠抹茶雪糕」等，每款不只添加Q彈珍珠，還擁有夢幻雲霧系漸層外觀，兼具味覺與視覺，據內部數據統計這兩款新品自3月初開賣至今已賣破4萬盒。另外，今年添加紅豆的新品也是大放異彩，如復刻經典台灣清涼甜品的「小美紅豆煉乳布丁雪糕」、「台塑紅豆珍珠雪糕」、「森永紅豆牛奶糖雪糕」等，都讓冰品控在炎熱夏天裡有更多元咀嚼感豐富的選擇。另去年推出即爆紅的「義美蛋捲冰淇淋筒」，今年則再新推出芋圓芋泥口味，絕對是芋頭控今年必吃冰品之一。

至於「網美系」新品則首推擁有夢幻感漸層波紋的「小美柑橘蘇打冰棒」，清涼蘇打風味搭配微酸微甜的柑橘果香，能品嚐到雙重層次感；去年被網美拍翻的「雅方蛋蛋冰」，今年則嚴選濃厚芒果汁製成超級可愛的雙蛋黃造型。而韓國超人氣的「Lotte Pepero巧克力棒」更變身放大版冰淇淋，只需銅板價就能品嚐，肯定也要列入掃貨清單。

全聯更觀察，今年使用台灣經典飲品或甜品變化的「飲料系」冰品亦十分吸睛，包括開賣7週賣破10萬杯的「石二鍋檸檬冬瓜冰沙」，還有「阿奇儂楊枝甘露雪糕」、「莊記綠豆鑽冰棒」、「枝仔冰城金桔檸檬冰棒」，或是杜老爺推出的「奶蓋生烏龍雪糕」、「奶蓋伯爵紅茶雪糕」、「奶蓋炭燒咖啡雪糕」等，都能在全聯買到。