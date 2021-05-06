明天開賣！全聯獨家推出「珍煮丹」家庭號黑糖珍奶冰品
天氣漸漸變熱，想吃冰的心情也經常蠢蠢欲動，全聯福利中心自今年3月起陸續推出超過60款特色新冰，一次集結「珍珠系」、「網美系」、「飲料系」、「水果系」、「在地系」等5大元素，為今年夏天冰品大戰揭開序幕。其中，搖飲名店「珍煮丹」推出的4款人氣冰品今年首度推出家庭號規格，包含黑糖珍奶雪糕、黑糖珍奶冰淇林、黑糖牛奶大福、泰式奶茶雪糕，黑糖味濃郁、口感多層次讓人忍不住一支接一支，自5月7日起只在全聯獨家販售，熱愛各式「咀嚼系」冰品的消費者趕快訂好行事曆買起來。
延續前兩年珍珠奶茶冰品熱潮，今年新品不僅再變化新口味，更於外觀上增添巧思，如小美系列新品「巧酥珍奶雪糕」、「珍珠抹茶雪糕」等，每款不只添加Q彈珍珠，還擁有夢幻雲霧系漸層外觀，兼具味覺與視覺，據內部數據統計這兩款新品自3月初開賣至今已賣破4萬盒。另外，今年添加紅豆的新品也是大放異彩，如復刻經典台灣清涼甜品的「小美紅豆煉乳布丁雪糕」、「台塑紅豆珍珠雪糕」、「森永紅豆牛奶糖雪糕」等，都讓冰品控在炎熱夏天裡有更多元咀嚼感豐富的選擇。另去年推出即爆紅的「義美蛋捲冰淇淋筒」，今年則再新推出芋圓芋泥口味，絕對是芋頭控今年必吃冰品之一。
至於「網美系」新品則首推擁有夢幻感漸層波紋的「小美柑橘蘇打冰棒」，清涼蘇打風味搭配微酸微甜的柑橘果香，能品嚐到雙重層次感；去年被網美拍翻的「雅方蛋蛋冰」，今年則嚴選濃厚芒果汁製成超級可愛的雙蛋黃造型。而韓國超人氣的「Lotte Pepero巧克力棒」更變身放大版冰淇淋，只需銅板價就能品嚐，肯定也要列入掃貨清單。
全聯更觀察，今年使用台灣經典飲品或甜品變化的「飲料系」冰品亦十分吸睛，包括開賣7週賣破10萬杯的「石二鍋檸檬冬瓜冰沙」，還有「阿奇儂楊枝甘露雪糕」、「莊記綠豆鑽冰棒」、「枝仔冰城金桔檸檬冰棒」，或是杜老爺推出的「奶蓋生烏龍雪糕」、「奶蓋伯爵紅茶雪糕」、「奶蓋炭燒咖啡雪糕」等，都能在全聯買到。
另外，「水果系」、「在地系」冰品更是不分品牌同樣精彩，像是以巨峰葡萄原汁加入台灣高山綠茶萃取茶湯調製而成冰沙外殼的「阿奇儂紫玉萄萄雪糕」，以及「奇美檸檬冰棒」、「奇美鳳梨冰棒」，和「雅方鳳梨荔枝果凍冰棒」、「雅方番茄蜜冰棒」、「Bulla芒果椰奶雪糕」、「Bulla草莓冰棒」、「FUTABA北海道夕張哈密瓜雪糕」等，都擁有簡單實在的好滋味。
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