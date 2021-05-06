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穿上春夏最紅的洞洞裝 鬼鬼吳映潔拎「女妖包」超霸氣
從《我愛黑澀會》出道的鬼鬼吳映潔，多年來嘗試了戲劇、綜藝節目，也出了專輯，最近更宣布將要投身YouTube戰場變身Yotuber，身份可以說是超多變。也因為她總是不自我設限的這種特質，駕馭起各種時尚造型都非常搶眼，無論是出席活動或是平日在社群平台分享穿搭，都很有個人特色。
最近鬼鬼身穿Prada今年春夏最紅的一件洞洞裝，搭配Versace La Medusa手袋展現霸氣十足的女人味。這身出自Prada春夏的上衣其實是用黃色的緊身高領搭配黑色洞洞外衣所組成的，當初在秀上一曝光就備受討論，也是這季各大時尚雜誌拍攝的重點單品之一，許多女星都嘗試過．可說是Prada現任創意總監之一的Raf Simons加入團隊後所帶來的第一款話題作品。
而Versace的La Medusa手袋也是今年春夏的嶄新設計，運用品牌標誌性的希臘神話女妖梅杜莎（Medusa）元素點綴在包款中央，提供和包身皮革同色的設計或是金色呈現奢華感，也非常受女星的歡迎。除了鬼鬼拿的這款圓型相機包之外，也有大尺寸的翻蓋款。
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