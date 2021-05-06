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穿上春夏最紅的洞洞裝 鬼鬼吳映潔拎「女妖包」超霸氣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
鬼鬼吳映潔穿Prada洞洞裝配Versace La Medusa相機包。圖／Versace提供
鬼鬼吳映潔穿Prada洞洞裝配Versace La Medusa相機包。圖／Versace提供

從《我愛黑澀會》出道的鬼鬼吳映潔，多年來嘗試了戲劇、綜藝節目，也出了專輯，最近更宣布將要投身YouTube戰場變身Yotuber，身份可以說是超多變。也因為她總是不自我設限的這種特質，駕馭起各種時尚造型都非常搶眼，無論是出席活動或是平日在社群平台分享穿搭，都很有個人特色。

最近鬼鬼身穿Prada今年春夏最紅的一件洞洞裝，搭配Versace La Medusa手袋展現霸氣十足的女人味。這身出自Prada春夏的上衣其實是用黃色的緊身高領搭配黑色洞洞外衣所組成的，當初在秀上一曝光就備受討論，也是這季各大時尚雜誌拍攝的重點單品之一，許多女星都嘗試過．可說是Prada現任創意總監之一的Raf Simons加入團隊後所帶來的第一款話題作品。

而Versace的La Medusa手袋也是今年春夏的嶄新設計，運用品牌標誌性的希臘神話女妖梅杜莎（Medusa）元素點綴在包款中央，提供和包身皮革同色的設計或是金色呈現奢華感，也非常受女星的歡迎。除了鬼鬼拿的這款圓型相機包之外，也有大尺寸的翻蓋款。

La Medusa黑色圓形相機包，35,000元。圖／Versace提供
La Medusa黑色圓形相機包，35,000元。圖／Versace提供
Ella背La Medusa紅色中型手袋。圖／Versace提供
Ella背La Medusa紅色中型手袋。圖／Versace提供
林映唯（右）也穿過Prada今年春夏的洞洞裝。圖／Prada提供
林映唯（右）也穿過Prada今年春夏的洞洞裝。圖／Prada提供
曹格老婆吳速玲也穿過Prada今年春夏的洞洞裝。圖／摘自臉書
曹格老婆吳速玲也穿過Prada今年春夏的洞洞裝。圖／摘自臉書
鬼鬼吳映潔穿Prada洞洞裝配Versace La Medusa相機包。圖／Versace提供
鬼鬼吳映潔穿Prada洞洞裝配Versace La Medusa相機包。圖／Versace提供
Prada洞洞裝可說是Prada現任創意總監之一的Raf Simons加入團隊後所帶來的第一款話題作品。圖／Prada提供
Prada洞洞裝可說是Prada現任創意總監之一的Raf Simons加入團隊後所帶來的第一款話題作品。圖／Prada提供
鬼鬼吳映潔穿Prada洞洞裝配Versace La Medusa相機包。圖／Versace提供
鬼鬼吳映潔穿Prada洞洞裝配Versace La Medusa相機包。圖／Versace提供
Prada洞洞裝可說是Prada現任創意總監之一的Raf Simons加入團隊後所帶來的第一款話題作品。圖／Prada提供
Prada洞洞裝可說是Prada現任創意總監之一的Raf Simons加入團隊後所帶來的第一款話題作品。圖／Prada提供
La Medusa紅色中型手袋，76,500元。圖／Versace提供
La Medusa紅色中型手袋，76,500元。圖／Versace提供

鬼鬼 PRADA

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