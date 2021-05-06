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羅芙奧春拍 熱門日本藝術家奈良美智、塩田千春也上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
奈良美智「無題」。圖／羅芙奧提供
奈良美智「無題」。圖／羅芙奧提供

羅芙奧（Ravenel）2021春季拍賣會專場預計自5月底起至6月初於台北萬豪酒店陸續登場，並將於本月中起自高雄起至台中、台北巡迴預展。拍賣行並於今（5月6）日舉辦媒體預覽。藝術拍賣焦點包括一件早期的趙無極「風景」，一系列共4件朱德群經典之作，以及近年來相當受到藏家歡迎的貝爾納畢費（Bernard Buffet）。而今年因為在台灣做展覽而深受歡迎的日本藝術家奈良美智與塩田千春作品也深受矚目。

「現代與當代藝術」專場於6月6日下午兩點舉辦，領銜拍品為估價約5,500萬元的趙無極50年代甲骨文時期「風景」，以象形文字般的符號線條組構出山村綠樹，呈現自然質樸的特色。另有一系列朱德群經典之作，包括1960年代早期大筆刷抽象畫時期「第133號構圖」；藏家心目中最夢幻的「雪景」系列則有1986年所創作「21.11.1986（雪景）」，用極簡色調變換交織出記憶中白皚景致，以及1989年的「光之旋回」、與2006年之作「漸漸逝去的日子」。

近年來拍賣成績持續看好的西洋現當代藝術家畢費，則有一幅70年代的經典港口主題的「杜蘭海邊」、以及1950年代的傑作「克羅港島」。日前開展已經造成轟動的日本藝術家塩田千春，共有3件不同色系的經典裝置作品上拍： 「存在的狀態（洋裝）」、「存在的狀態（報紙）」、「存在的狀態（書）」，藝術家以「缺席中的存在感」探索內在情感與有形物體之間的密切聯繫，也是相當被看好。

而6月5日下午舉行的「薈萃國際：現代與當代藝術」專場，承收藏品味西風東漸之勢，共逾百件西洋國際與當代潮流藝術等典藏級拍品。重點拍品包括因周杰倫收藏而聲名大噪的艾迪馬丁內斯（Eddie Martinez）2011年創作「紐約電力」以及早期靜物畫作「遙不可及植物」。拍賣行情持續破紀錄的哈維爾卡勒加（Javier Calleja）曾展出於香港藝術博覽會的「有一點瘋狂」大幅畫作上拍，呆萌可愛的大眼仔男孩為此次封面拍品。日本最高身價藝術家奈良美智（Yoshitomo Nara），則有3幅原作上拍：「無題─Someonelse」、「無題─LA 106.7 92.3 NYC」、「痛苦退散」，皆收錄於藝術家畫冊。

趙無極「風景 1952-1953」。圖／羅芙奧提供
趙無極「風景 1952-1953」。圖／羅芙奧提供
奈良美智「迷你泡芙（黃色）」。圖／羅芙奧提供
奈良美智「迷你泡芙（黃色）」。圖／羅芙奧提供
朱德群「第133號構圖」。圖／羅芙奧提供
朱德群「第133號構圖」。圖／羅芙奧提供
畢費「杜蘭海邊」。圖／羅芙奧提供
畢費「杜蘭海邊」。圖／羅芙奧提供
朱德群「21.11.1986（雪景）」。圖／羅芙奧提供
朱德群「21.11.1986（雪景）」。圖／羅芙奧提供
哈維爾卡勒加「有一點瘋狂」。圖／羅芙奧提供
哈維爾卡勒加「有一點瘋狂」。圖／羅芙奧提供

藝術家 奈良美智 日本

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