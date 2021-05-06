母親節禮物還沒著落拉警報！百貨熱門送禮趨勢品項公布

再過幾天就是母親節，還沒準備好進貢母親大人的禮物可要拉警報了。今年新光三越特別歸納兩大母親節送禮趨勢關鍵字－健康、療癒，相關健康商品全台成長超過4成，團聚時刻少不了的母親節蛋糕，全台已狂銷超過3萬顆，而新光三越全台150家各國料理餐廳，目前訂位也已逾8成，還沒買蛋糕、訂餐廳的民眾，動作可要加快。另外，誠品線上eslite.com歡慶開站半年，今日起展開「誠品線上浪漫精明學」系列活動，首波匯集「百大浪漫」商品，今日起起至12月31日前，單筆滿1,200元訂單，筆筆回饋100元線上購物金。

新光三越指出，時下媽媽多是工作、家庭蠟燭兩頭燒，因此從內到外的身體保健更是家人在乎的，像是能夠記錄民眾健身同時具備跌倒偵測功能的Apple Watch、戶外運動踏青又兼具時尚的運動跑鞋、運動內衣，呼應居家運動健身熱潮興起的JOHNSON居家健身魔鏡，或是在家也能動手做的少油料理、擁有AI壓力監測能精準管理健康的養身按摩椅等，都在宅經濟及運動風潮的帶動之下，成為今年母親節送禮熱門選擇，相關建康商品全台熱銷成長超過4成。

「誠品線上浪漫精明學」系列活動開跑，除了單筆滿額回饋100元線上購物金外，消費滿４筆加贈誠品點1,000 點中繼站補給金、消費滿8筆可直接免費兌換價值1萬6千元誠品行旅住宿券、德國蔡司水晶杯組、日本伊織富士印象毛巾禮盒，或誠品線上/實體門市現金抵用券等好禮4選1。

誠品線上「百大浪漫」商品挑戰市場最低價，像是「MOROCCANOIL摩洛哥優油」100ml+25ml幸福禮盒，5月11日前限時特價950元；設計家電「Coway綠淨力立式空氣清淨機」5月10日前限時特價9,900元，再加贈濾網6片與美型掛燙機。法國國民小白鞋VEJA 6月5日前onefifteen初衣食午品牌館新品登場全面85折。

誠品線上觀察，母親節前2周相關禮品銷量成長近3成，業績多了1.5倍，其中「智慧家電」仍是選禮熱銷TOP 1，熱搜關鍵字則是媽咪最愛「美妝保養」。趁母親節前最後採購高峰，誠品線上5月6日至5月9日誠品線上再推「媽媽的浪漫日記」公開媽咪最愛的夢幻購物車，最低51折起，限時4天再享滿1,000元折100元、滿2,000元折200元下單優惠。

另外，在「浪漫美食家零食博覽會」，囊括本土台灣味、日本、泰國、馬來西亞、希臘、波蘭、西班牙、比利時、義大利、立陶宛等13國零食。誠品線上文具館也公布10件「文具控才懂得浪漫」，相關文具控的精選商品，即日起至6月15日參展商品99元起。