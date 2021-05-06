台中一中商圈新網美地標！DIY家具「厝覓」進駐超好拍

台中的一中商圈是一級戰區，也會匯聚許多時尚、潮流新品牌，而台灣DIY家具品牌TZUMii厝覓，也宣布進駐一中街，打造出「厝覓TZUMii SPACE」，以小巧的場域，打造出三種不同的居家風格，跟著不同季節變化，能夠進行空間改造。

與動輒千百坪以上的家具展場不同，厝覓空間以小型的場域，卻充滿個性風格來運用，客廳區以日式簡約風格設計，結合內斂優雅的風格，整體是沈穩的配色，搭配日式茶几，回到家就能感受到放鬆生活。

另外當紅的工業風，則是以水泥風牆面，搭配藤蔓植物與LED燈條，設計出低調沈穩的感覺，臥室區則展示多用途家具及展示多功能的收納技巧，成為網美打卡拍照新景點。