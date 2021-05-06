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台中一中商圈新網美地標！DIY家具「厝覓」進駐超好拍

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
客廳區的設計，代表著生活能夠優雅又Chill。圖／TZUMii厝覓提供
客廳區的設計，代表著生活能夠優雅又Chill。圖／TZUMii厝覓提供

台中的一中商圈是一級戰區，也會匯聚許多時尚、潮流新品牌，而台灣DIY家具品牌TZUMii厝覓，也宣布進駐一中街，打造出「厝覓TZUMii SPACE」，以小巧的場域，打造出三種不同的居家風格，跟著不同季節變化，能夠進行空間改造。

與動輒千百坪以上的家具展場不同，厝覓空間以小型的場域，卻充滿個性風格來運用，客廳區以日式簡約風格設計，結合內斂優雅的風格，整體是沈穩的配色，搭配日式茶几，回到家就能感受到放鬆生活。

另外當紅的工業風，則是以水泥風牆面，搭配藤蔓植物與LED燈條，設計出低調沈穩的感覺，臥室區則展示多用途家具及展示多功能的收納技巧，成為網美打卡拍照新景點。

厝覓進駐一中商圈，也希望帶來實際的體驗，希望大家在居家空間玩出創意，即日起只要參觀體驗館，並成功加入厝覓官網會員填寫資料完成，可獲得品牌好禮厝覓馬卡龍捲尺，現場於官網消費不限金額，加贈萬用厝覓提袋。

TZUMii厝覓希望透過實體店面，讓消費者實際體驗。圖／TZUMii厝覓提供
TZUMii厝覓希望透過實體店面，讓消費者實際體驗。圖／TZUMii厝覓提供
DIY家具品牌TZUMii厝覓進駐一中商圈。圖／TZUMii厝覓提供
DIY家具品牌TZUMii厝覓進駐一中商圈。圖／TZUMii厝覓提供

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