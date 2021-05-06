一張票三種享受！《Pulima表演新藝站》早鳥優惠倒數中

2021 Pulima表演新藝站六月初即將在台北登場，由入選「2020 Pulima藝術獎表演創作徵件競賽」的三位創作者邱瑋耀、潘巴奈及林源祥分別帶來舞蹈、肢體劇場、物件音樂劇場的演出，三部作品雖採獨立敘事方式，卻又不約而同嘗試尋找新路徑以實踐展演的更多可能，觀眾只要購買一張票入場，即可欣賞三位藝術家的精湛演出，機會難得，喜歡藝文表演的朋友千萬不要錯過！

在諸多南島語系中，「Lima」有「手」的意思，而在排灣族語中，「Pulima」意為「手藝精細之人」，由財團法人原住民族文化事業基金會於2012年創辦的「Pulima藝術獎」即是取其涵義，為台灣第一個原住民藝術獎，今年入選的三位創作者都有著「斜槓」的多重身份，不僅身兼表演藝術家、舞者、演員、劇團導演，還擔任樂團團長及主唱，靈感來自各方的他們將藉由作品傳達對生活、對生命，以及對家鄉文化的體悟。

邱瑋耀的作品《Padan搖擺人》，在舞作中搖動padan (布農族語: 五節芒) 並伴隨身體擺動，透過自我對話及觀眾互動，進行一場當代原住民青年面對自我認同與族群文化碰撞的省思。calay是指阿美族祭司在祭儀中與祖靈牽引連結的絲線，然而潘巴奈在其創作《Calay絲線》中，將不會呈現任何祭儀畫面，而是藉由作品述說人與人之間、人和自然萬物之間、肉身與靈魂之間的連結，同時也對生命的本質和意義進行回溯及探索。Karawakan是卑南族Pinaski（下賓朗）部落收穫節的名稱，也是林源祥創作《Karawakan鋤穢・譜新》的核心元素之一，他以母體文化為出發，使用傳統歌謠、傳統樂器、VR、鍵盤及農具等物件來傳遞「鋤穢‧譜新」的寓意，期望透過作品「掃除」內心混亂及外在紛擾，譜出「嶄新」的未來。

圖／聯合數位文創提供