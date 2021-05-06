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HAPPY GO攜手兩大電商搶攻孝親商機！最高回饋5,200點

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
搶攻孝親商機，HAPPY GO攜手遠傳friDay購物、momo購物網祭出高點數回饋，消費滿額還可抽好禮。圖／HAPPY GO提供
搶攻孝親商機，HAPPY GO攜手遠傳friDay購物、momo購物網祭出高點數回饋，消費滿額還可抽好禮。圖／HAPPY GO提供

本周日就是母親節，電商買氣持續升溫，HAPPY GO攜手兩大電商平台祭出高點數回饋，遠傳friDay購物「媽咪Chill High節」推HAPPY GO點數40點換60元購物金，消費滿額再抽勤美學露營體驗一泊二食雙人遊；momo購物網則推「寵愛女神節」，消費滿額最高回饋5,200點，下單不限金額再抽BOSCH獨立式洗碗機。

針對遠傳friDay購物「媽咪Chill High節」，HAPPY GO公開賺點數的購物密技，即日起至5月9日可用HAPPY GO點數40點兌換60元購物金，單筆消費滿3,000元還有機會獲得520點，若是於保養、彩妝、精品等指定館別消費再抽輝葉極度深捏3D美腿機；今年更加推出全站消費滿5,000元抽全台最難訂的夢幻豪華露營「勤美學一泊二食」，全力衝刺母親節檔期商機。

HAPPY GO為了延續孝親商機，即日起至5月12日與momo購物網「寵愛女神節」合作，除了原有的點數折抵消費、每40點可折抵10元之外，活動期間不限金額兌點即抽52點，兌點累計達1,000點最高回饋5,200點；5月12日前另有新客限定活動，卡友可透過HAPPY GO App以點數1點兌換首次於momo購物網兌點加碼贈200點或momo購物網獨家好禮「RODY折疊椅」；5月8日限定「滿萬送千」限量登記回饋，消費滿額享「1元加購COLD STONE冰淇淋」，5月8、9日再享下單不限金額抽BOSCH獨立式洗碗機。

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