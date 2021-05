Hello Kitty粉拍起來！全國電子三麗鷗聯名店台南登場

三麗鷗粉又有新地標可以朝聖了!全國電子攜手Sanrio三麗鷗引進Hello Kitty、My Melody、布丁狗、大眼蛙家族成員,以「Welcome to Our Home」為主題,於台南永華店打造全台首間「全國電子 × 三麗鷗聯名店」,將於5月7日盛大改裝開幕,占地近178坪,粉嫩的門市內裝充滿了三麗鷗家族元素,絕對吸引粉絲搶拍打卡。

一走進門市,140公分的Hello Kitty大型公仔就站在門口迎接消費者,更有超卡哇伊的My Melody在電視體驗區陪你一起休息,整體空間採用海洋藍、湖水綠、鵝黃、粉紅色等色系,結帳櫃檯更融合更多三麗鷗角色如布丁狗、大眼蛙等立體頭像,打造全台首間結合三麗鷗家族、新潮數位科技的家電體驗店。

而除了超卡哇伊的角色驚喜登場,店內更主打開放式品牌專區,打造電視機、洗衣機、冰箱、冷氣空調、小家電等同類型產品的「情境式購物體驗」,幫助消費者輕鬆比較優勢及親身體驗功能。更設置南台灣門市最大的任天堂Switch遊戲機體驗專區,以及Dyson美髮神器體驗區,獨享Dyson吹風機30天免費體驗,不滿意全額退費的體貼服務。全國電子更與3C通路EcLife良興成立店中店,提供新潮豐富的數位商品體驗,包括華碩、宏碁、微星、羅技、雷蛇展示體驗,也有規劃電競專區,提供電競玩家一站購足價格優惠的服務。