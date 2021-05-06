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Hello Kitty粉拍起來！全國電子三麗鷗聯名店台南登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全國電子攜手Sanrio三麗鷗，打造全台首間聯名店，將於5月7日盛大開幕。圖／全國電子提供
全國電子攜手Sanrio三麗鷗，打造全台首間聯名店，將於5月7日盛大開幕。圖／全國電子提供

三麗鷗粉又有新地標可以朝聖了！全國電子攜手Sanrio三麗鷗引進Hello Kitty、My Melody、布丁狗、大眼蛙家族成員，以「Welcome to Our Home」為主題，於台南永華店打造全台首間「全國電子 × 三麗鷗聯名店」，將於5月7日盛大改裝開幕，占地近178坪，粉嫩的門市內裝充滿了三麗鷗家族元素，絕對吸引粉絲搶拍打卡。

一走進門市，140公分的Hello Kitty大型公仔就站在門口迎接消費者，更有超卡哇伊的My Melody在電視體驗區陪你一起休息，整體空間採用海洋藍、湖水綠、鵝黃、粉紅色等色系，結帳櫃檯更融合更多三麗鷗角色如布丁狗、大眼蛙等立體頭像，打造全台首間結合三麗鷗家族、新潮數位科技的家電體驗店。

而除了超卡哇伊的角色驚喜登場，店內更主打開放式品牌專區，打造電視機、洗衣機、冰箱、冷氣空調、小家電等同類型產品的「情境式購物體驗」，幫助消費者輕鬆比較優勢及親身體驗功能。更設置南台灣門市最大的任天堂Switch遊戲機體驗專區，以及Dyson美髮神器體驗區，獨享Dyson吹風機30天免費體驗，不滿意全額退費的體貼服務。全國電子更與3C通路EcLife良興成立店中店，提供新潮豐富的數位商品體驗，包括華碩、宏碁、微星、羅技、雷蛇展示體驗，也有規劃電競專區，提供電競玩家一站購足價格優惠的服務。

開幕當天只要在全國電子台南永華店消費不限金額加1元就送Hello Kitty口罩乙個，消費滿萬元即贈專屬聯名設計便當袋。5月7日至11日開幕期間，全國電子與EcLife良興更推出一連串限定優惠，包括家電9折，天天限量激殺優惠最低3.7折，LG PuriCare 360度雙層清淨機激省5.2折、日立12.5KG飛瀑溫水洗淨滾筒洗衣機下殺8折，消費滿千登錄發票還有機會抽中價值超過4萬洗衣機、PS5等大獎。

台南首間「全國電子X三麗鷗聯名店」粉嫩改裝登場，（左起）良興電子總經理賴志達、全國電子總經理林政勳、與三麗鷗台灣區總經理李明勳一同歡慶。圖／全國電子提供
台南首間「全國電子X三麗鷗聯名店」粉嫩改裝登場，（左起）良興電子總經理賴志達、全國電子總經理林政勳、與三麗鷗台灣區總經理李明勳一同歡慶。圖／全國電子提供
聯名店內也設置三麗鷗專區，販售多款如筆袋、壁鐘、手提袋、餐具組、保溫杯、絨毛玩偶等限定限量商品。圖／全國電子提供
聯名店內也設置三麗鷗專區，販售多款如筆袋、壁鐘、手提袋、餐具組、保溫杯、絨毛玩偶等限定限量商品。圖／全國電子提供
全國電子 × Sanrio三麗鷗聯名店占地近178坪，一進門就有140公分的Hello Kitty大型公仔就在門口迎接。圖／全國電子提供
全國電子 × Sanrio三麗鷗聯名店占地近178坪，一進門就有140公分的Hello Kitty大型公仔就在門口迎接。圖／全國電子提供
全國電子台南永華店各式層架採用海洋藍、湖水綠、鵝黃、粉紅色等色系打造，期待消費者逛全國電子門市時，也可以感到療癒、少女心噴發。圖／全國電子提供
全國電子台南永華店各式層架採用海洋藍、湖水綠、鵝黃、粉紅色等色系打造，期待消費者逛全國電子門市時，也可以感到療癒、少女心噴發。圖／全國電子提供
舒適寬敞的電視體驗區還有100公分高超卡哇伊Melody陪你一起休息。圖／全國電子提供
舒適寬敞的電視體驗區還有100公分高超卡哇伊Melody陪你一起休息。圖／全國電子提供
歡慶聯名店開幕，全國電子加碼推出「三麗鷗周邊商品」超卡哇伊便當袋、口罩等你帶回家。圖／全國電子提供
歡慶聯名店開幕，全國電子加碼推出「三麗鷗周邊商品」超卡哇伊便當袋、口罩等你帶回家。圖／全國電子提供
聯名店內集結Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大眼蛙等角色元素，立體造型天花板超卡哇伊。圖／全國電子提供
聯名店內集結Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、大眼蛙等角色元素，立體造型天花板超卡哇伊。圖／全國電子提供
店內更擁有全國電子南台灣門市最大座的任天堂Switch遊戲機體驗專區，消費者可揪團到場對打體驗。圖／全國電子提供
店內更擁有全國電子南台灣門市最大座的任天堂Switch遊戲機體驗專區，消費者可揪團到場對打體驗。圖／全國電子提供

Hello Kitty 布丁狗

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