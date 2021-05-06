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把經典鉚釘變星星 Valentino邀5畫家畫出另一種時尚

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Valentino Collezione Milano藝術家聯乘企劃。圖／Valentino提供
Valentino Collezione Milano藝術家聯乘企劃。圖／Valentino提供

最近才推出《Mastery Tales》短片系列企劃展現工藝細節的Valentino，再度推出了名為Valentino Collezione Milano的藝術家聯乘企劃，邀請全球不同領域的藝術家透過多元方式詮釋品牌單品與經典設計元素，藉這樣對話、各自發揮的模式傳達忠於真摯創意及原創匠心的信念。

這次Valentino Collezione Milano的藝術家聯乘企劃邀請到5位不同國籍的新銳畫家參與創作，由他們自由挑選一款Valentino Garavani配飾及表現素材進行創作。英國的Louise Giovanelli、法國藝術家Alexis Ralaivao和韓國藝術家Nahum Kim都以Roman Stud大鉚釘手袋為題，分別從細節、搭配與使用的姿態、奇幻想像景致來呈現這款今年主打包款的多變魅力。大陸的張子豪選擇兩位他曾見過的人穿上Crochet運動鞋入畫，並結合「Valentino紅」的特色，來自日本的長島伊織則以畫筆勾勒象牙白Roman Stud Crochet手袋在黑暗中的耀眼特質。

在這些畫家的想像中，Valentino經典的鉚釘變成星星、標誌性的顏色也成為朋友肖像畫的背景。不同於品牌工匠以皮革、金屬等素材創作真正的產品，透過藝術家的再詮釋，這些設計改以顏料、繪畫技巧等堆疊出另一種風格的形貌，所呈現出的特色也帶來嶄新的感受。而新銳藝術家們的創作功力，也在與品牌合作的過程中增加更多被看見的機會。

英國的Louise Giovanelli以Roman Stud大鉚釘手袋為題。圖／Valentino提供
英國的Louise Giovanelli以Roman Stud大鉚釘手袋為題。圖／Valentino提供
英國的Louise Giovanelli以多層透明的單一顏料層組成畫作，就像印刷過程一樣，達到一種濃厚且具有色差層次的黑。圖／Valentino提供
英國的Louise Giovanelli以多層透明的單一顏料層組成畫作，就像印刷過程一樣，達到一種濃厚且具有色差層次的黑。圖／Valentino提供
法國藝術家Alexis Ralaivao作品。圖／Valentino提供
法國藝術家Alexis Ralaivao作品。圖／Valentino提供
來自日本的長島伊織則以畫筆勾勒象牙白Roman Stud Crochet手袋在黑暗中的耀眼特質。圖／Valentino提供
來自日本的長島伊織則以畫筆勾勒象牙白Roman Stud Crochet手袋在黑暗中的耀眼特質。圖／Valentino提供
「她身處何處？她想要在手提包裡找到什麼呢？以及這條鄉間小路通往何方？」這是法國藝術家Alexis Ralaivao的創作想法。圖／Valentino提供
「她身處何處？她想要在手提包裡找到什麼呢？以及這條鄉間小路通往何方？」這是法國藝術家Alexis Ralaivao的創作想法。圖／Valentino提供
來自日本的長島伊織則以畫筆勾勒象牙白Roman Stud Crochet手袋在黑暗中的耀眼特質。圖／Valentino提供
來自日本的長島伊織則以畫筆勾勒象牙白Roman Stud Crochet手袋在黑暗中的耀眼特質。圖／Valentino提供
大陸的張子豪選擇兩位他曾見過的人穿上Crochet運動鞋入畫，並結合「Valentino紅」的特色。圖／Valentino提供
大陸的張子豪選擇兩位他曾見過的人穿上Crochet運動鞋入畫，並結合「Valentino紅」的特色。圖／Valentino提供
韓國藝術家Nahum Kim。圖／Valentino提供
韓國藝術家Nahum Kim。圖／Valentino提供
韓國藝術家Nahum Kim把鉚釘想像成星星。圖／Valentino提供
韓國藝術家Nahum Kim把鉚釘想像成星星。圖／Valentino提供
大陸的張子豪選擇兩位他曾見過的人穿上Crochet運動鞋入畫，並結合「Valentino紅」的特色。圖／Valentino提供
大陸的張子豪選擇兩位他曾見過的人穿上Crochet運動鞋入畫，並結合「Valentino紅」的特色。圖／Valentino提供
大陸的張子豪選擇兩位他曾見過的人穿上Crochet運動鞋入畫，並結合「Valentino紅」的特色。圖／Valentino提供
大陸的張子豪選擇兩位他曾見過的人穿上Crochet運動鞋入畫，並結合「Valentino紅」的特色。圖／Valentino提供

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