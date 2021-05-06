入手廚房神鍋最佳時機！飛利浦、伊萊克斯母親節推優惠

趁著母親節檔期，不管是不是媽媽，都可以趁優惠檔期入手省時省力的廚房小家電，減輕日常生活不可避免的勞動負擔，優雅創造更多生活餘裕。

飛利浦今年母親節提出「雙鍋省時愛自己」概念，推薦高科技、省時、有效率的廚房雙鍋，包括俗稱金小萬的「智慧萬用鍋」，配備19種烹調模式、雙重脈衝科技、IH雙向加熱，免解凍、免顧火、免浸泡就能完成多種料理；另外，經典「健康氣炸鍋」則是透過專利熱穿透氣旋提供7倍極速氣流，免解凍、免預熱、免翻面，大幅縮短烹調時間，為使用者省下食物解凍，器材預熱、等待顧火等耗時費力的烹調問題。母親節檔期全通路買氣炸鍋HD9642送專用3配件，登錄再贈1,000元7-ELEVEN禮券；買萬用鍋HD2195送不銹鋼內鍋，登錄再贈1,000元7-ELEVEN禮券、HD2143/HD2140/HD2136/HD2133送果汁機。