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入手廚房神鍋最佳時機！飛利浦、伊萊克斯母親節推優惠
趁著母親節檔期，不管是不是媽媽，都可以趁優惠檔期入手省時省力的廚房小家電，減輕日常生活不可避免的勞動負擔，優雅創造更多生活餘裕。
飛利浦今年母親節提出「雙鍋省時愛自己」概念，推薦高科技、省時、有效率的廚房雙鍋，包括俗稱金小萬的「智慧萬用鍋」，配備19種烹調模式、雙重脈衝科技、IH雙向加熱，免解凍、免顧火、免浸泡就能完成多種料理；另外，經典「健康氣炸鍋」則是透過專利熱穿透氣旋提供7倍極速氣流，免解凍、免預熱、免翻面，大幅縮短烹調時間，為使用者省下食物解凍，器材預熱、等待顧火等耗時費力的烹調問題。母親節檔期全通路買氣炸鍋HD9642送專用3配件，登錄再贈1,000元7-ELEVEN禮券；買萬用鍋HD2195送不銹鋼內鍋，登錄再贈1,000元7-ELEVEN禮券、HD2143/HD2140/HD2136/HD2133送果汁機。
伊萊克斯則是主推廚房小家電3寶，包括全新5L大容量氣炸鍋，內建8種預設模式，搭配360度熱氣旋循環，達到健康低油且快速烹調，以可拆式不沾氣炸籃設計，配上直覺式的操作面板，單手操作也能優雅不費力。而40L電子式精準控溫旋風烤箱，也具有360度立體熱循環旋風設計，及6種烘烤加熱模式，內建11種預設食譜搭配全套多功能配件，讓家常料理一鍵搞定。另外還有半自動義式咖啡機，15Bar高壓幫浦完美萃取咖啡油脂與風味，並附有蒸氣奶泡管，可製作多種咖啡飲品。於5月31日前購買伊萊克斯小家電產品單筆消費滿額並於6月15日前完成商品註冊，滿12,000元即送價值3,990元的3公升氣炸鍋E6AF1-220K、滿18,000元送價值9,900元的Flow A3抗菌空氣清淨機FA31-202GN限定色極光綠。
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