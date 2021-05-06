「當男人撞衫時」 邱澤、李昇基、Rain 穿FENDI聚光燈西裝飆帥氣

在2021春夏男裝之中，曝光率和撞衫頻率最高的莫過於FENDI的聚光燈（Spotlight）設計西裝，包括許光漢與韓星李昇基、Rain、姜敏赫、金剛于都有穿過長版大衣款式，日前因電影「當男人戀愛時」再度攀上台帥高峰的邱澤，則是詮釋西裝剪裁樣式，演繹義式時尚品味。

邱澤身穿FENDI春夏設計聚光燈系列西裝出席台北電影節的形象廣告首播，展現他俐落帥氣的風格。這款以聚光燈的光暈概念打造的西裝，將光影巧妙設計在正裝面料上，運用漸層手法表現光影變化的優雅，增添奢華摩登氣質。