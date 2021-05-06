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「當男人撞衫時」 邱澤、李昇基、Rain 穿FENDI聚光燈西裝飆帥氣
在2021春夏男裝之中，曝光率和撞衫頻率最高的莫過於FENDI的聚光燈（Spotlight）設計西裝，包括許光漢與韓星李昇基、Rain、姜敏赫、金剛于都有穿過長版大衣款式，日前因電影「當男人戀愛時」再度攀上台帥高峰的邱澤，則是詮釋西裝剪裁樣式，演繹義式時尚品味。
邱澤身穿FENDI春夏設計聚光燈系列西裝出席台北電影節的形象廣告首播，展現他俐落帥氣的風格。這款以聚光燈的光暈概念打造的西裝，將光影巧妙設計在正裝面料上，運用漸層手法表現光影變化的優雅，增添奢華摩登氣質。
而同款設計的長版大衣，則橫掃台、韓男星穿搭，包括許光漢出席品牌活動，也是以聚光燈大衣現身。此外，李昇基在韓劇「MONSTER」發布會、Rain登上台灣Harper's Bazaar Man封面、金剛于在電影「迴憶」試映會、姜敏赫在韓劇「Oh！珠仁君」發表會上，全都是以聚光燈大衣帥氣出席，堪稱是撞衫頻率最高的一套男裝。FENDI春夏系列以「倒影反思」為概念，如同月光投射在窗簾的搖曳綽約，也成了服裝的靈感，打造精緻的漸層、鏤空、投影等視覺效果。
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