快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

賣一瓶、少一瓶！2016年裝瓶0.3L玉山大曲首發版再現

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
賣一瓶、少一瓶的2016年至2017年間裝瓶的300毫升裝玉山大曲，單瓶售價210元。圖／摘自嘉義酒廠臉書官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
賣一瓶、少一瓶的2016年至2017年間裝瓶的300毫升裝玉山大曲，單瓶售價210元。圖／摘自嘉義酒廠臉書官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義酒廠於2016年至2017年之間裝瓶的300毫升玉山大曲首發版，日前再現江湖！之所以會重出江湖的原因，是酒廠發現倉庫中還有少量的老庫存，因此決定以老價位供應，單瓶售價210元，購買超過3000元打95折，折扣後滿3000元全省免運費。據了解，目前數量所剩不多，以1箱24瓶來計算，大約只剩4到5箱左右的數量。

玉山大曲是由台灣高粱酒故鄉嘉義酒廠所製作，嚴選優質高粱米並搭配小麥培育品質優良之酒麴，遵循古法輔以現代化精緻工藝釀製。以原甕調和技術，挑選酒質佳之酒頭精心調和而成，將清、正、甜、淨、長五感完美呈現。

玉山大曲入口濃冽、香醇夠勁，酒精濃度為59.5％，是屬清香型的大麴高粱酒。它的色澤清澈透明，開瓶後洋溢淡淡的鳳梨香氣，底層帶有梅醬香及檜木香。玉山大曲酒體飽滿，初入口充滿勁道及嗆感，但隨後迅速轉化成豐富的水果香味，相當迷人。尾韻帶有熱帶水果香甜及檜木香、酯香，喝起來層次感相當豐富。建議可以常溫純飲，或者冷藏後直接飲用。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

相關新聞

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

受到疫情影響，日本航空昨天傳出，將結束成立近40年的高雄營業處。對此，日航今天證實，成田=高雄航線航班自7月起停止營運。

微風廣場20周年祭優惠 PRADA限量洋裝只有台灣買得到

「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品...

把剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手...

私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬...

Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛...

音樂劇結合現代地方創生議題 5月起巡迴全台

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。