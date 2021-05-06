賣一瓶、少一瓶！2016年裝瓶0.3L玉山大曲首發版再現

嘉義酒廠於2016年至2017年之間裝瓶的300毫升玉山大曲首發版，日前再現江湖！之所以會重出江湖的原因，是酒廠發現倉庫中還有少量的老庫存，因此決定以老價位供應，單瓶售價210元，購買超過3000元打95折，折扣後滿3000元全省免運費。據了解，目前數量所剩不多，以1箱24瓶來計算，大約只剩4到5箱左右的數量。

玉山大曲是由台灣高粱酒故鄉嘉義酒廠所製作，嚴選優質高粱米並搭配小麥培育品質優良之酒麴，遵循古法輔以現代化精緻工藝釀製。以原甕調和技術，挑選酒質佳之酒頭精心調和而成，將清、正、甜、淨、長五感完美呈現。

玉山大曲入口濃冽、香醇夠勁，酒精濃度為59.5％，是屬清香型的大麴高粱酒。它的色澤清澈透明，開瓶後洋溢淡淡的鳳梨香氣，底層帶有梅醬香及檜木香。玉山大曲酒體飽滿，初入口充滿勁道及嗆感，但隨後迅速轉化成豐富的水果香味，相當迷人。尾韻帶有熱帶水果香甜及檜木香、酯香，喝起來層次感相當豐富。建議可以常溫純飲，或者冷藏後直接飲用。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康