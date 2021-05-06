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不是硬漢照樣能戴出態度！G-SHOCK地表最「硬」FROGMAN蛙人表報到

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK再度與英國皇家海軍共同打造出最「硬漢」態度的GWF-A1000RN-8A蛙人表，吸引軍事迷的目光。圖／Casio提供
G-SHOCK再度與英國皇家海軍共同打造出最「硬漢」態度的GWF-A1000RN-8A蛙人表，吸引軍事迷的目光。圖／Casio提供

Casio旗下的G-SHOCK本就以地表最強悍腕表著稱，但其中又以俱備「特戰」色彩的蛙人表（FROGMAN）最受到品牌愛好者的稱道。而在夏季到來之際，G-SHOCK再度與英國皇家海軍（ROYAL NAVY）共同打造出最「硬漢」態度的GWF-A1000RN-8A蛙人表，吸引軍事迷的目光。

嶄新的GWF-A1000RN腕表，由英國皇家海軍與G-SHOCK聯合設計，靈感取自於皇家海軍伊麗莎白女王號。表盤採用象徵皇家海軍高辨識度的紅、白與海軍藍色調，而對比的淺灰色錶身則複製了船體色彩。表身採用碳纖維核心防護結構，足以應付海軍在海上和陸地所面臨的惡劣環境。結合G-SHOCK著名耐衝擊構造與200公尺等級防水，還經過ISO 6425認證，說明GWF-A1000RN適合專業潛水員使用。背蓋上刻有客製化海軍陸戰隊青蛙圖樣，這也是被暱稱為蛙人表的原因。

嶄新的GWF-A1000RN腕表，由英國皇家海軍與G-SHOCK聯合設計，靈感取自於皇家海軍伊麗莎白女王號。圖／Casio提供
嶄新的GWF-A1000RN腕表，由英國皇家海軍與G-SHOCK聯合設計，靈感取自於皇家海軍伊麗莎白女王號。圖／Casio提供

不僅如此，外殼材料採用加入碳纖維的樹脂，具備高強度和低吸收特性；金屬環上六顆螺絲將玻璃表面牢牢固定，搭配按鈕軸上的三重墊片，加強了其防水性能。而且為增加各種環境需求下的功能性，GWF-A1000為首款配備指針顯示的FROGMAN，立體的整點時標與大尺寸指針以提高判讀性。三重雙線圈馬達驅動時針、分針和世界時間指針，並實現高速轉動與快速切換模式。腕表還有著六局電波接收與智慧藍牙連線，並搭載潮汐圖、夜光指針等強大功能。

G-SHOCK GWF-A1000RN-8A腕表，背蓋上刻有客製化海軍陸戰隊青蛙圖樣，這也是被暱稱為蛙人表的原因。圖／Casio提供
G-SHOCK GWF-A1000RN-8A腕表，背蓋上刻有客製化海軍陸戰隊青蛙圖樣，這也是被暱稱為蛙人表的原因。圖／Casio提供

G-SHOCK GWF-A1000RN-8A蛙人表，外盒包裝延續手表藍灰配色。圖／Casio提供
G-SHOCK GWF-A1000RN-8A蛙人表，外盒包裝延續手表藍灰配色。圖／Casio提供

G-SHOCK GWF-A1000RN-8A蛙人表29,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK GWF-A1000RN-8A蛙人表29,000元。圖／Casio提供

海軍 腕表 英國

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