BBC《藍色星球II》影像音樂會亞洲首演「零碳音樂會」號召一起環保愛地球

BBC最受歡迎的生態紀錄片《藍色星球II》即將於5月舉行現場音樂會的亞洲首演。這部影集製作時間長達4年，派出120次攝影遠征隊前往39個國家，在水下待了6000個小時，拍攝過程驚險刺激，潛水艇被鯊魚攻擊、手指被石頭魚的毒刺螫到、還差點被大鯨魚給吞了！

這些冒著生命危險帶回來的精彩鏡頭，將於5/21《藍色星球II》影像音樂會中，以全世界第一台高亮度37000流明的8K投影機，搭配10公尺高的800吋大銀幕，並結合現場80人的交響樂團加合唱團，震撼呈現，讓觀眾宛如真的沉浸在藍色海洋中。

《藍色星球II》拍攝了許多從未被人發現過的海底影像及動物行為，黑暗深海裡的怪奇生物，發出晶瑩剔透的螢光；億萬隻魚群以堪比光速的相互競逐，這些珍奇畫面被放大到800吋銀幕上仍鮮豔分明。

《藍色星球II》電視影集播出後，社會大眾對海洋生態污染的關注激增，這種現象被稱為「藍色星球影響力」。本次台灣場主辦單位台達電子，本身即以實踐「環保節能愛地球」而聞名，本場音樂會採取租賃環保杯、鐵盒便當、再生紙、回收宣傳物、臺灣海鮮選擇指南、統計碳排及減少能源消耗等實際措施，並將於音樂會後主動進行碳揭露，購買再生能源憑證以抵銷排放量，實現「零碳音樂會」的目標。