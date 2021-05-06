隨意鳥地方聯名杜甲辣椒 端出夏季限定香辣海鮮

主打義大利風味料理的「DA ANTONIO」隨意鳥地方餐廳，於今年母親節期間，首度攜手台灣在地辣味行家品牌「杜甲辣椒」，於5月7日起至6月6日期間，端出夏季限定香辣海鮮，推出「鄉辣之旅」聯名菜色，於隨意鳥地方餐廳台北101店5樓、85樓，以及台北民生店三家店限定推出。

「杜甲辣椒」採用順應氣候土壤變化調整的自然栽作方式，獲得無公害種植認證，是帶著古早風味的台灣在地品牌。「DA ANTONIO」隨意鳥地方餐廳受到杜甲對於在地原生食材的心血投入所感動，主廚特別以許多嗜辣者無辣不歡的台式飲食文化與杜甲辣椒忠於古早味的古樸特色，作為夏季限定菜色的料理靈感。