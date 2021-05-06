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隨意鳥地方聯名杜甲辣椒 端出夏季限定香辣海鮮

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
夏季限定的香辣菜色，為義式料理注入嶄新台味靈魂。 圖／摘自隨意鳥地方101觀景餐廳官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
夏季限定的香辣菜色，為義式料理注入嶄新台味靈魂。 圖／摘自隨意鳥地方101觀景餐廳官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

主打義大利風味料理的「DA ANTONIO」隨意鳥地方餐廳，於今年母親節期間，首度攜手台灣在地辣味行家品牌「杜甲辣椒」，於5月7日起至6月6日期間，端出夏季限定香辣海鮮，推出「鄉辣之旅」聯名菜色，於隨意鳥地方餐廳台北101店5樓、85樓，以及台北民生店三家店限定推出。

「杜甲辣椒」採用順應氣候土壤變化調整的自然栽作方式，獲得無公害種植認證，是帶著古早風味的台灣在地品牌。「DA ANTONIO」隨意鳥地方餐廳受到杜甲對於在地原生食材的心血投入所感動，主廚特別以許多嗜辣者無辣不歡的台式飲食文化與杜甲辣椒忠於古早味的古樸特色，作為夏季限定菜色的料理靈感。

主廚以海量在地辣椒精煉而得的純天然自煸花椒油辣油，以及奇香回韻的八味辣粉為創作元素，將川椒辣油融入義式塔塔醬，讓香蒜辣油完美包覆義式麵條，讓八味辣粉巧妙融合手工風乾蕃茄粉酥脆魚皮佐料，再與經典義大利麵條、義式燉飯、與新鮮海味驚喜調味，透過不同辣椒型態與食材碰撞出「辛」火花，為義式料理注入嶄新台味靈魂，帶領嗜辣味蕾突破想像，遨遊在舌尖上由醇、香、麻交織出的風味之旅。

「DA ANTONIO」隨意鳥地方首度台灣在地品牌「杜甲辣椒」，推出夏季限定「鄉辣之旅」聯名菜色。 圖／摘自隨意鳥地方101觀景餐廳官方臉書。
「DA ANTONIO」隨意鳥地方首度台灣在地品牌「杜甲辣椒」，推出夏季限定「鄉辣之旅」聯名菜色。 圖／摘自隨意鳥地方101觀景餐廳官方臉書。

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