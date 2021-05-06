泰國BL男星Bright曬聯名潮鞋 粉絲求穿同款：「一定要買起來！」

運動時尚品牌adidas Originals再度與LEGO樂高積木合作，推出聯名ZX 8000鞋款，還請來當紅的泰國BL男星Bright搶先示範帥氣穿搭。引起粉絲的熱烈討論，也讓鞋款頓時成為網路熱門關鍵字。PUMA則找了女星劉奕兒詮釋「SHE MOVES US」為主題的系列服飾與鞋款，宣告女孩們大放異彩的世代正式來臨。

在instagram上擁有超過700萬追蹤者的男星Bright憑藉著演出號稱「顏值天花板」的BL劇，成為泰國當紅的明星之一，每每有新作總能成為當地的熱門搜尋關鍵字。所以身為泰國adidas品牌大使的他，受邀演繹了adidas Originals與LEGO的ZX 8000聯名鞋，同樣受到大批粉絲關注，還表示「一定要買起來」想跟偶像穿同款。此次合作鞋款，adidas Originals將原版ZX 8000系列的經典結構、材質及設計特色再放大，鞋身以網布材質搭配麂皮材質拼接而成。外觀也以積木的外形設計出塑膠材質的片狀鞋帶扣環、積木形狀的鞋帶扣，以及TPU材質的鞋跟裝飾。除了鞋舌上的LEGO品牌Logo，鞋身側面三條線標誌也以招牌的的黃與白色設計，清楚點出聯名的特色。

劉奕兒詮釋PUMA Classics 貼身短袖T恤980元、Modern Basics寬褲1,480元，以及Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

為激勵女性擺脫性別、年齡、種族、傳統價值等框架束縛，PUMA邀請劉奕兒詮釋展SHE MOVES US系列要表達的新女力態度。因此，劉奕兒上身穿著經典Logo貼身T恤，微露性感，下身搭配羅紋寬褲，杉藍綠配色讓整體穿搭搶眼有型，並拉長腿部線條，透上短下長的原則打造修長比例。鞋款則運用了復古造型的Cruise Rider，讓鞋面混合尼龍、麂皮、與皮革等異材質，加入鵝黃及杉藍綠點綴。外底則使用輕量耐磨材質搭配Rider Foam，將實穿機能與復古時尚揉合再現。

PUMA Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

PUMA Prime Time迷你手提包1,280元。圖／PUMA提供

adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供