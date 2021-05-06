快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國BL男星Bright曬聯名潮鞋 粉絲求穿同款：「一定要買起來！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰國當紅男星Bright受邀演繹adidas Originals與LEGO聯名潮鞋。圖／摘自instagram
泰國當紅男星Bright受邀演繹adidas Originals與LEGO聯名潮鞋。圖／摘自instagram

運動時尚品牌adidas Originals再度與LEGO樂高積木合作，推出聯名ZX 8000鞋款，還請來當紅的泰國BL男星Bright搶先示範帥氣穿搭。引起粉絲的熱烈討論，也讓鞋款頓時成為網路熱門關鍵字。PUMA則找了女星劉奕兒詮釋「SHE MOVES US」為主題的系列服飾與鞋款，宣告女孩們大放異彩的世代正式來臨。

在instagram上擁有超過700萬追蹤者的男星Bright憑藉著演出號稱「顏值天花板」的BL劇，成為泰國當紅的明星之一，每每有新作總能成為當地的熱門搜尋關鍵字。所以身為泰國adidas品牌大使的他，受邀演繹了adidas Originals與LEGO的ZX 8000聯名鞋，同樣受到大批粉絲關注，還表示「一定要買起來」想跟偶像穿同款。此次合作鞋款，adidas Originals將原版ZX 8000系列的經典結構、材質及設計特色再放大，鞋身以網布材質搭配麂皮材質拼接而成。外觀也以積木的外形設計出塑膠材質的片狀鞋帶扣環、積木形狀的鞋帶扣，以及TPU材質的鞋跟裝飾。除了鞋舌上的LEGO品牌Logo，鞋身側面三條線標誌也以招牌的的黃與白色設計，清楚點出聯名的特色。

劉奕兒詮釋PUMA Classics 貼身短袖T恤980元、Modern Basics寬褲1,480元，以及Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
劉奕兒詮釋PUMA Classics 貼身短袖T恤980元、Modern Basics寬褲1,480元，以及Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

為激勵女性擺脫性別、年齡、種族、傳統價值等框架束縛，PUMA邀請劉奕兒詮釋展SHE MOVES US系列要表達的新女力態度。因此，劉奕兒上身穿著經典Logo貼身T恤，微露性感，下身搭配羅紋寬褲，杉藍綠配色讓整體穿搭搶眼有型，並拉長腿部線條，透上短下長的原則打造修長比例。鞋款則運用了復古造型的Cruise Rider，讓鞋面混合尼龍、麂皮、與皮革等異材質，加入鵝黃及杉藍綠點綴。外底則使用輕量耐磨材質搭配Rider Foam，將實穿機能與復古時尚揉合再現。

PUMA Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

PUMA Prime Time迷你手提包1,280元。圖／PUMA提供
PUMA Prime Time迷你手提包1,280元。圖／PUMA提供

adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals X LEGO ZX8000 LEGO鞋5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas 泰國 品牌

延伸閱讀

癌婦臨終吐假結婚秘密 女兒憑泛黃照片圓母遺願

停車場無縫擠滿滿 他納悶怎運作？ 網友一看曝真相

確診泰國台商坦承造假證明 最高開罰15萬

染疫泰國台商坦承「假陰性證明」是自製 最高罰15萬

相關新聞

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

受到疫情影響，日本航空昨天傳出，將結束成立近40年的高雄營業處。對此，日航今天證實，成田=高雄航線航班自7月起停止營運。

微風廣場20周年祭優惠 PRADA限量洋裝只有台灣買得到

「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品...

把剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手...

私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬...

Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛...

音樂劇結合現代地方創生議題 5月起巡迴全台

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。