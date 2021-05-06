momo購物網「印花樂Ｘ日本富士琺瑯」獨家集點開跑

每逢母親節，讓媽媽下廚更開心的鍋廚用品都是送禮的選項之一，許多媽媽們也喜歡趁著優惠檔期為自己添購好用的商品，推升momo購物網5月鍋廚用品銷售月增4成，4天就熱銷破萬件鍋具。momo購物網「煮出新食尚」活動即日起至5月31日集結上千件鍋廚用品優惠5折起，還有5月全新集點活動獨家攜手「印花樂」與「日本富士琺瑯」推出鍋墊、保冷袋、馬克杯、手沖壺、牛奶鍋等限量周邊商品，不論送禮或自用都超實惠。

翻炒食材不易沾黏的不沾鍋是許多料理新手的入門首選，「momo獨家 X Tefal法國製星鑽系列28cm不沾鍋雙鍋組」以智慧加溫紅心掌握最佳烹調溫度，單月最高熱銷7,000組；「義大利CUOCO鈦晶岩大寶鍋組34cm」採用遠紅外線加熱設計，更將炒鍋、煎鍋、湯鍋三合一，單月最高熱銷破1,500組。

近年社群平台上流行分享自煮美食料理，能夠直接上桌的美型鍋大受青睞，像是「IRIS露歐頓IH不沾鍋具6件組」純白或深灰的簡約鍋身加上木質手把，賦予美食與餐桌時尚感；「韓國HAPPYCALL陶瓷IH單身外宿不沾鍋」櫻花粉限定款鍋身讓少女心爆棚，大容量鍋型可煎可炒、還可使用電磁爐加熱。

百貨專櫃品牌加持的專櫃鍋、多尺寸一次滿足的多鍋組也是許多消費者下單的關鍵，momo購物網「Berndes寶迪Bonanza系列經典不沾鍋深炒鍋28cm」為德國原裝進口，開賣3天熱銷300組；「法國Staub冰藍色琺瑯鑄鐵鍋和食鍋18cm」為法國手工製造，單月熱銷超過200組；「Tefal特福馬賽紅系列不沾鍋6件組」包含小炒鍋、平底鍋、多用鍋及小平底鍋，優惠價1,699元；「elife易廚頂級316不鏽鋼超厚3件式調理鍋」優惠價1,199元。