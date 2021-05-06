快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「蝦皮誠實節」祭出99元起免運、即期品10元瘋搶

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物舉辦「蝦皮誠實節」，祭出專區商品消費99元起免運、優質即期品10元瘋搶。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物舉辦「蝦皮誠實節」，祭出專區商品消費99元起免運、優質即期品10元瘋搶。圖／蝦皮購物提供

5月報稅季讓不少人的荷包大失血，蝦皮購物為了鼓勵全民誠實面對所得稅，特別打造「蝦皮誠實節」，攜手點點心重現周星馳電影《整人專家》中90年代的科技產品「誠實豆沙包」，讓香甜豆沙餡撫慰報稅後淌血的心，5月7日至5月9日再祭出誠實專區，推出福利品6折起、即期品10元瘋搶，再加碼專區商品消費99元起免運、下單就送10倍蝦幣，補貼消費者荷包。

蝦皮購物推出「誠實大考驗」遊戲，邀請大眾說實話抽Dyson V8 Carbon Fibre SV10E無線吸塵器；更限定祭出「蝦皮誠實節－測你有多誠實？」IG濾鏡，測試誠實指數還能天天抽570元購物金。

「蝦皮誠實節」專區商品消費99元起免運，原價800元的星球工坊爆米花買2送20特惠組特價299元；口罩國家隊的台灣淨新成人口罩不分顏色最低下殺99元，相當於一個口罩只要2元；另有福利品下殺6折起，原價4,980元的法國特福溫控舒肥萬用鍋誠實價2,990元、原價9,900元的Coway加護抗敏空氣清淨機誠實價5,990元；

蝦皮購物整理出快過期的泡麵、零食，包括台酒三杯雞風味乾麵、白家重慶酸辣粉、印尼GAGA 100泡麵等只要10元，韓國八道泡菜先生的手作泡菜湯麵只要9元；樂事經典原味洋芋片、繽紛樂威化巧克力、Bento泰國超味魷魚、巧克力芭比球等也祭出10元銅板價。

蝦皮購物獨家攜手點點心推出「誠實豆沙包」。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物獨家攜手點點心推出「誠實豆沙包」。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 口罩 巧克力

延伸閱讀

男求童年懷舊老泡麵「透明的寬麵條」 網淚揭停產原因：不會再出現了

還在用水沖泡麵？ 老饕曝3嗑法：第2招迸出新滋味

吃泡麵配汽水為什麼易釀腹痛？腸胃科醫解密真相

窮到吃了一年泡麵 男星認蔡小虎當乾爹熬10年出頭天

相關新聞

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

受到疫情影響，日本航空昨天傳出，將結束成立近40年的高雄營業處。對此，日航今天證實，成田=高雄航線航班自7月起停止營運。

微風廣場20周年祭優惠 PRADA限量洋裝只有台灣買得到

「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品...

把剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手...

私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬...

Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛...

音樂劇結合現代地方創生議題 5月起巡迴全台

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。