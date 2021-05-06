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「蝦皮誠實節」祭出99元起免運、即期品10元瘋搶
5月報稅季讓不少人的荷包大失血，蝦皮購物為了鼓勵全民誠實面對所得稅，特別打造「蝦皮誠實節」，攜手點點心重現周星馳電影《整人專家》中90年代的科技產品「誠實豆沙包」，讓香甜豆沙餡撫慰報稅後淌血的心，5月7日至5月9日再祭出誠實專區，推出福利品6折起、即期品10元瘋搶，再加碼專區商品消費99元起免運、下單就送10倍蝦幣，補貼消費者荷包。
蝦皮購物推出「誠實大考驗」遊戲，邀請大眾說實話抽Dyson V8 Carbon Fibre SV10E無線吸塵器；更限定祭出「蝦皮誠實節－測你有多誠實？」IG濾鏡，測試誠實指數還能天天抽570元購物金。
「蝦皮誠實節」專區商品消費99元起免運，原價800元的星球工坊爆米花買2送20特惠組特價299元；口罩國家隊的台灣淨新成人口罩不分顏色最低下殺99元，相當於一個口罩只要2元；另有福利品下殺6折起，原價4,980元的法國特福溫控舒肥萬用鍋誠實價2,990元、原價9,900元的Coway加護抗敏空氣清淨機誠實價5,990元；
蝦皮購物整理出快過期的泡麵、零食，包括台酒三杯雞風味乾麵、白家重慶酸辣粉、印尼GAGA 100泡麵等只要10元，韓國八道泡菜先生的手作泡菜湯麵只要9元；樂事經典原味洋芋片、繽紛樂威化巧克力、Bento泰國超味魷魚、巧克力芭比球等也祭出10元銅板價。
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