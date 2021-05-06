梅雨季來襲準備好了嗎？帥搭Palladium新防水靴 走到哪都是你的主場

在正式迎接夏季來臨前，還必須先經過讓人在搭配時會感到狼狽的梅雨季，想要維持有型穿搭，一雙時髦的防水鞋履絕對不能少。而PALLADIUM也在此刻推出MICHELIN聯名款全天候防水靴，要讓穿上這雙鞋的人走到哪都是主場。

無論是濕冷的冬天，還是悶熱的梅雨季都是法國品牌PALLADIUM的主場，原因無它，優異的防水性能加上當前流行的軍裝風格，站穩街頭防水靴的第一品牌。然而，PALLADIUM卻不斷的在進化，繼去年攜手輪胎大廠MICHELIN打造叫好又叫座的鞋款後，今年延續同樣精神，推出有著獨家胎紋科技大底，並搭配了一片式快穿鞋口設計的PAMPA X TECH - ALL WEATHER全天候概念系列鞋、以及專為男性而設的PAMPA X TECH WP+鞋。因為採用一體成形的鞋口與鞋舌，鞋面則為超薄再生防水纖維面料，使得防水更加零死角。同時，快穿鞋口設計讓穿脫更為便利；鞋頭及鞋後跟則做了加寬設計，達到耐磨、耐用、舒適、穩定機能，提供穿著者面對多變環境的全天候適應力。

ECCO Multi-Vent翱翔系列鞋，男款8,980元、女款8,380元。圖／ECCO提供

而因應多雨天氣，丹麥鞋履品牌ECCO也祭出Multi-Vent翱翔系列晴雨兩用鞋款，採用EXHAUST GRID透氣系統，並搭配獨家中空管鞋底能夠導入空氣，有助於排溼散熱。全系列均有GORE-TEX SURROUND®防水科技加持，能達到全鞋100%全面防水及360度環繞透氣。此外，橡膠外底的材質與深度刻痕，還能有效增強抓地力，同時運用鞋底橫向凹槽強化腳掌的推進力，讓行走時更靈活省力，且面對凹凸地形時，也多了一個安全的選擇。

PALLADIUM PAMPA X TECH - ALL WEATHER全天候概念系列靴3,980元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA X TECH - ALL WEATHER全天候概念系列靴3,980元。圖／PALLADIUM提供