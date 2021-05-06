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LV新珠寶聚焦V字 純粹優雅黑白色調 配西裝帥翻
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）被許多人以品牌簡稱的名字LV稱呼且熟知，而這簡寫的字母也成逐漸成為品牌跨越不同文化與語言的代表。如今推出的全新PURE V高級珠寶系列，優雅精緻的結構以路易威登著名的招牌V字為基本素材，透過當代的設計手法去做變化，並一如其名，以純粹黑白色調的白金、鑽石、瑪瑙，將字母襯托於皮膚上。
「我想要在這一個高級珠寶系列中表達V的精髓，」路易威登鐘表珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof表示：「主要靈感來源是1920-1930年代，Gaston-Louis Vuitton將V字設置於行李箱上的極簡裝飾藝術。」路易威登的經典V字，首次在2014年的Acte V高級珠寶系列進入路易威登的珠寶設計語彙中，此次則是重新透過幾何線條的詮釋，以最純粹簡練的方式，推出包括戒指、手環、項鍊、耳環等8款珠寶，平均分配在不同地方，因為其中一個重要的設計元素為平衡，也因此全系列採用相同黑白色與素材去呈現。
「在PURE V中，配戴首飾時若隱若現的肌膚與珠寶本身一樣重要。」Francesca Amfitheatrof表示：「我希望此種極簡變化可以再次引領時尚、前衛，以及易於配戴。因為現在的女性，正在追尋可以搭配黑色高領和燕尾服外套的多用途高級珠寶。」2款項鍊中央的V字鑲嵌兩克拉的梨型鑽石，雙色版項鍊則以裝飾藝術為靈感，點綴以瑪瑙線條點綴，中央V字鑲嵌一顆三角形鑽石。戒指和手鍊則採用狹長方型切割鑽石的線條，結合黑色瑪瑙線條和三角形鑽石；耳環則以搭配瑪瑙V字的單色調鑽石圈，展現出當代的時尚風情。
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