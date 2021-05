JW雪莉炸彈聯手設計師周裕穎 挑戰全球第一件酒瓶潮服

JOHNNIE WALKER挾帶雪莉炸彈時尚新勢力,聯手鬼才設計師周裕穎打造震撼潮流界的永續時裝秀《先驅者沙龍Salon des Visionnaire》,即將在5月8日下午2時30分在國軍文藝活動中心華麗登場。以70%服裝秀、20%舞台劇、10%脫口秀的形式,演繹設計師周裕穎時尚長跑25年心路歷程。

此次合作令人耳目一新的設計,莫過於周裕穎親自操刀設計JUST IN XX與JOHNNIE WALKER雪莉炸彈聯名極限量火焰酒瓶潮服,打破傳統框架首度替威士忌穿上時尚外衣,僅為行家限量典藏,並無對外販售。

周裕穎以約翰走路經典LOGO行走的紳士為發想主軸,將紳裝元素幻化為新潮的皮衣造型,替JOHNNIE WALKER經典方瓶穿上前衛皮衣,再加入LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX本次發表「雪莉炸彈浴火重生」中吸睛的火焰造型元素,大膽呈現炫目的雪莉紫紅與個性黑。

具有前衛、時尚DNA的JOHNNIE WALKER雪莉炸彈(黑牌12年雪莉桶風味威士忌)以經典雪莉桶豐厚的莓果、蜜餞及巧克力風味擄獲年輕人的心,此次找上台灣之光服裝設計師周裕穎,與其旗下支線副牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX共同推出震撼的跨界時尚秀作品,其中三件啟發自JOHNNIE WALKER雪莉炸彈的專屬潮服設計,驚喜翻玩威士忌經典元素,展現90年代自由狂放的迷人風采。

除獨具匠心的酒瓶衣之外,在本次大秀的活動現場,設計師周裕穎精心打造專屬SHERRY BOMB的酷炫風格。拍照區以鮮豔桃紅與極深黑大色塊展現當代時尚感,與象徵繁榮都市的「霓虹燈條」相互輝映,詮釋SHERRY BOMB前衛的城市時尚。派對絕不缺席的SHERRY BOMB雪莉炸彈試飲吧,在活動現場帥氣結合LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX「雪莉炸彈浴火重生」火焰元素,全場域「炸」出時尚新高度。

