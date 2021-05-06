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JW雪莉炸彈聯手設計師周裕穎 挑戰全球第一件酒瓶潮服

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
以雪莉炸彈威士忌酒瓶為素材，破壞、再重組製成純手工編織長版背心，遙向90年代的解構主義及JOHNNIE WALKER調和威士忌先驅者致敬。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以雪莉炸彈威士忌酒瓶為素材，破壞、再重組製成純手工編織長版背心，遙向90年代的解構主義及JOHNNIE WALKER調和威士忌先驅者致敬。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

JOHNNIE WALKER挾帶雪莉炸彈時尚新勢力，聯手鬼才設計師周裕穎打造震撼潮流界的永續時裝秀《先驅者沙龍Salon des Visionnaire》，即將在5月8日下午2時30分在國軍文藝活動中心華麗登場。以70%服裝秀、20％舞台劇、10％脫口秀的形式，演繹設計師周裕穎時尚長跑25年心路歷程。

此次合作令人耳目一新的設計，莫過於周裕穎親自操刀設計JUST IN XX與JOHNNIE WALKER雪莉炸彈聯名極限量火焰酒瓶潮服，打破傳統框架首度替威士忌穿上時尚外衣，僅為行家限量典藏，並無對外販售。

周裕穎以約翰走路經典LOGO行走的紳士為發想主軸，將紳裝元素幻化為新潮的皮衣造型，替JOHNNIE WALKER經典方瓶穿上前衛皮衣，再加入LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX本次發表「雪莉炸彈浴火重生」中吸睛的火焰造型元素，大膽呈現炫目的雪莉紫紅與個性黑。

具有前衛、時尚DNA的JOHNNIE WALKER雪莉炸彈（黑牌12年雪莉桶風味威士忌）以經典雪莉桶豐厚的莓果、蜜餞及巧克力風味擄獲年輕人的心，此次找上台灣之光服裝設計師周裕穎，與其旗下支線副牌LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX共同推出震撼的跨界時尚秀作品，其中三件啟發自JOHNNIE WALKER雪莉炸彈的專屬潮服設計，驚喜翻玩威士忌經典元素，展現90年代自由狂放的迷人風采。

除獨具匠心的酒瓶衣之外，在本次大秀的活動現場，設計師周裕穎精心打造專屬SHERRY BOMB的酷炫風格。拍照區以鮮豔桃紅與極深黑大色塊展現當代時尚感，與象徵繁榮都市的「霓虹燈條」相互輝映，詮釋SHERRY BOMB前衛的城市時尚。派對絕不缺席的SHERRY BOMB雪莉炸彈試飲吧，在活動現場帥氣結合LUXXURY GODBAGE by JUST IN XX「雪莉炸彈浴火重生」火焰元素，全場域「炸」出時尚新高度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃紅長大衣翻玩90年代DIOR的經典設計，運用專屬雪莉炸彈的主色調，呈現超凡設計感。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
桃紅長大衣翻玩90年代DIOR的經典設計，運用專屬雪莉炸彈的主色調，呈現超凡設計感。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
周裕穎以一位風度翩翩的燕尾服紳士形象為發想，設計兼容潮流與經典燕尾服的皮衣，可多層次拆解成為短版外套、燕尾服背心及一般背心。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
周裕穎以一位風度翩翩的燕尾服紳士形象為發想，設計兼容潮流與經典燕尾服的皮衣，可多層次拆解成為短版外套、燕尾服背心及一般背心。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
設計師周裕穎（左）的品牌JUST IN XX 與JOHNNIE WALKER大膽挑戰全球第一件「酒瓶潮服」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
設計師周裕穎（左）的品牌JUST IN XX 與JOHNNIE WALKER大膽挑戰全球第一件「酒瓶潮服」。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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