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讓媽媽變美還能做愛心！京城之霜、唯有機與公益結合
母親節將至，還在想說要送給媽媽什麼母親節禮物嗎？保養品能讓媽媽變美，更有品牌與公益團體合作，保養之餘，也能幫助更多人，包括京城之霜與現代婦女基金會合作、唯有機則與家扶幸福小舖攜手創作。
由牛爾創立的京城之雙，今年是第四年與現代婦女基金會合作，專門資助受暴婦幼扶助計畫，再度推出「我愛我的全能媽媽」活動，即日起至5月9日，購買京城之霜60植萃十全頂級全能乳120ml，就會捐出30元給現代婦女基金會，全數專款專用於「受暴婦幼扶助計畫」，將用於助受暴婦女與孩童庇護、法律諮詢、兒童心靈輔導等。
唯有機的創辦人艾莉絲，在創立品牌時為單親媽媽，今年再度與家扶幸福小舖合作，以二手回收的牛仔布料，經過清洗後，結合家扶媽媽的手工車縫，推出公益環保杯袋，藉此傳遞永續環抱與力量，只要購買「寵愛媽咪美肌豪華組」，就能獲得聯名公益杯袋。家扶幸福小舖，是幫助單親、弱勢有就業困難的媽媽們，能夠製作商品，此次合作與花蓮家扶媽媽攜手，讓大家把對媽媽的愛，散布給更多人。
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