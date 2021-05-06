快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓媽媽變美還能做愛心！京城之霜、唯有機與公益結合

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
唯有機與家扶幸福小舖推出「家扶聯名公益環保杯袋」，採用二手回收牛仔布製成。圖／唯有機提供
唯有機與家扶幸福小舖推出「家扶聯名公益環保杯袋」，採用二手回收牛仔布製成。圖／唯有機提供

母親節將至，還在想說要送給媽媽什麼母親節禮物嗎？保養品能讓媽媽變美，更有品牌與公益團體合作，保養之餘，也能幫助更多人，包括京城之霜與現代婦女基金會合作、唯有機則與家扶幸福小舖攜手創作。

由牛爾創立的京城之雙，今年是第四年與現代婦女基金會合作，專門資助受暴婦幼扶助計畫，再度推出「我愛我的全能媽媽」活動，即日起至5月9日，購買京城之霜60植萃十全頂級全能乳120ml，就會捐出30元給現代婦女基金會，全數專款專用於「受暴婦幼扶助計畫」，將用於助受暴婦女與孩童庇護、法律諮詢、兒童心靈輔導等。

唯有機的創辦人艾莉絲，在創立品牌時為單親媽媽，今年再度與家扶幸福小舖合作，以二手回收的牛仔布料，經過清洗後，結合家扶媽媽的手工車縫，推出公益環保杯袋，藉此傳遞永續環抱與力量，只要購買「寵愛媽咪美肌豪華組」，就能獲得聯名公益杯袋。家扶幸福小舖，是幫助單親、弱勢有就業困難的媽媽們，能夠製作商品，此次合作與花蓮家扶媽媽攜手，讓大家把對媽媽的愛，散布給更多人。

唯有機與家扶幸福小舖，共同推出「家扶聯名公益環保杯袋」。圖／唯有機提供
唯有機與家扶幸福小舖，共同推出「家扶聯名公益環保杯袋」。圖／唯有機提供
唯有機寵愛媽咪美肌豪華組，原價4,770元、特價3,450元。圖／唯有機提供
唯有機寵愛媽咪美肌豪華組，原價4,770元、特價3,450元。圖／唯有機提供
京城之霜與現代婦女基金會合作。圖／京城之霜提供
京城之霜與現代婦女基金會合作。圖／京城之霜提供

現代婦女基金會 母親節

延伸閱讀

「健康是母親節最好禮物！」 侯友宜視察長照機構防疫

高雄港遊港推母親節優惠 媽媽搭船只要100元

疫情拉警報 母親節餐廳訂位仍滿

家扶與屏科大合作人才培育 學用最夯產業翻轉人生

相關新聞

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

受到疫情影響，日本航空昨天傳出，將結束成立近40年的高雄營業處。對此，日航今天證實，成田=高雄航線航班自7月起停止營運。

微風廣場20周年祭優惠 PRADA限量洋裝只有台灣買得到

「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品...

把剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手...

私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬...

Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛...

音樂劇結合現代地方創生議題 5月起巡迴全台

台灣的社區營造工作已經超過20年，漸漸開始有地方創生的概念產生。2021年春河劇團重新打造音樂劇《救救歡喜鴛鴦樓》動人心弦版，從演員到設計群皆「金光閃閃」，金鐘模仿天王郭子乾、多次入圍金鐘的郎祖筠、美聲王子林俊逸，及劇場鬼才陳家逵、國民綠葉劉國劭主演，透過滿載全場的歡樂歌舞、動人心弦的劇情，將開啟觀眾對家的想像，並從歡喜與爭執中領悟我們最重要的「親情」。讓文化、生活情感記憶結合當代古蹟保存議題，賦予人的溫度與關心，5月28日起將巡迴台北、新竹、高雄演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。