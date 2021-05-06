桂冠湯圓化身「流心冰淇淋」！芝麻、花生餡都吃得到

以「湯圓」為明星商品的「桂冠」，將於5月10日跨足冰品市場，以自家湯圓為基礎，推出新品「桂冠冰菓室」冰淇淋，共有流心芝麻、流心花生、宇治金時、楊枝甘露等4種口味，還原招牌湯圓的滋味，同時也是創業至今51年來，首度推出冰品。在5月8日起，還將於桂冠×天竺鼠車車聯名體驗店提供免費試吃，讓民眾們感受新意與清涼。

全新推出的「桂冠冰菓室」系列口味當中，「流心芝麻」是仿照湯圓的外皮與內餡概念，將經典的芝麻內餡注射入帶有玄米香的冰淇淋之中，挖開時就可見到芝麻內餡流出，帶來多層次的豐富口感與香醇滋味。至於「流心花生」則是在冰淇淋中注射加入花生內餡，帶來濃郁的花生香氣，每杯85公克，均為59元。

另外「宇治金時」使用靜岡抹茶粉、蜜紅豆，以及彈牙的白玉為元素，創造出三重層次的口感；「楊枝甘露」則以愛文芒果為基底，並且加入紅柚果肉與椰奶香氣提味，同樣也有白玉增添咀嚼感，酸爽口味則帶來消暑的清涼感。每杯均為90公克，售價59元。