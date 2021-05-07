誰說永康街沒落了？傳香五代麻辣麵、神秘地中海料理 錯過太可惜！

高雄圓山大飯店50周年慶，祭出7大享樂專案，身分證出生年月日數字有5、0的民眾，即日起到5月底住房可以升等。與高雄圓山同年同月同日生，即1971年5月8日出生的壽星，消費滿2千即送含早餐的住宿券一張，招待吃住。

2021-05-07 21:33