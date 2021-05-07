誰說永康街沒落了？傳香五代麻辣麵、神秘地中海料理 錯過太可惜！
來東門只吃鼎泰豐太落伍啦！懶人必讀美食寶典，來東門吃這八家準沒錯！趕緊相揪朋友來場東門美食之旅！
位於永康街一小角，可愛的日系店面超吸睛！招牌豆乳霜淇淋，選用非基因改造黃豆，豆香味十足、濃郁又順口。豆漿豆花也是必點之一，綿密細緻的豆花，搭配豆漿一口咬下，在口裡化開的好滋味，幸福感爆棚啦！（MENU美食誌yucing提供）
愛吃辣的朋友看過來，這家經營了七十年的老店絕不會讓你失望！湯麵加了川味辣油以及辣渣粉，香氣足夠，每口湯頭都有著微微花椒香，喝起來特別過癮！紅燒蹄花外皮Q彈、膠質豐厚，滷的十分透徹，光看都要流口水了！（MENU美食誌🍐梨梨胃破洞提供）
超有特色的地中海料理，從早午餐、義大利麵、燉飯、排餐、到宵夜都有供應！想嘗鮮的可以試試夏卡蘇卡，水波蛋被大量辛香料製成的紅醬覆蓋，上方點綴著起司和波菜泥，層次豐富，口感很獨特！（MENU美食誌ly18_food提供）
來份療癒甜點撫慰心靈吧！可麗餅裡滿滿鮮奶油，吃起來輕盈爽口、入口即化！淋上特製焦糖海鹽醬，超級加分！餅皮則是微軟再帶點酥脆！就算熱量超高也要爆吃一波！（MENU美食誌Ruyo Yang提供）
米其林必比登連續三年推薦的五十年牛肉麵老店，吸引各地老饕登門拜訪！半筋半肉牛肉麵，牛筋富含膠質口感豐厚Q彈、牛腱肉軟嫩中帶有嚼勁！紅燒湯頭以大骨熬煮並加入川味豆瓣醬，重鹹卻不膩口！（MENU美食誌JC.小凱提供）
台北超知名的老字號越式餐廳，餐點平價選擇也超多！乾拌河粉吃起來清爽又沒負擔，吃之前再擠上點檸檬，自由變化出酸的層次，很適合在炎熱的天氣裡來上一碗消暑！（MENU美食誌Ruyo Yang提供）
招牌草莓生乳酪絕對必點！草莓超新鮮，乳酪一口咬下綿密細緻！提拉米蘇酒味不會過重，吃起來不甜膩，底下蛋糕體吸附滿滿濃郁咖啡香，真叫人欲罷不能！（MENU美食誌人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）
東門必吃甜點就在這！店內招牌麥芽糖花生粉圓豆花，一入口嘴中就散發濃濃的花生香，豆花軟嫩之外，麥芽也不死甜！讓整晚增添了更豐富的甜味！桃膠吃起來脆口不死硬，有著滿滿膠原蛋白！（MENU美食誌索特史塔克提供）
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