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最潮韓牌默默撤出百貨 曾是天后蔡依林、雷哈娜摯愛
幾年前提到了還會讓人眼睛一亮的奢華品牌MCM，已在今年2月默默撤出台北101、這也是品牌最後一個百貨櫃點，在無感的狀態下也顯見消費者對於MCM的熱度已然降溫；1976年創立於德國慕尼黑的MCM，以干邑色印花Cognac Visetos作為標誌，結合藝術、音樂、科技，常有出人意表的創作，2005年MCM為韓國Sungjoo集團收購，蔡依林、雷哈娜都擁有品牌旗下的經典箱型包款。
獲得天后的青睞，MCM的各式包款的確曾引起話題，居高不下的價格也讓它成為潮流女孩們追捧的品牌。經典Berlin手袋是蔡依林最愛款式，且只要她拎過就會斷貨，例如經典干邑色、2016年曾詮釋的黑白撞色款、或是2017 Holiday系列中的米色星型眼睛兔箱包。而2018年秋冬的軟皮革Soft Berlin系列，蔡依林、許路兒都曾作為造型配件。
MCM Rockstar Vanity Case則是音樂人的最愛，蕾哈娜就曾超過3次拎出門，足見喜愛程度。如今台灣MCM全面撤出百貨，繼2014年開幕的微風廣場店、2015年開幕的高雄漢神巨蛋之後，今年2月，2015年開幕的台北101店也悄悄熄燈了，目前僅在昇恆昌民權、金門、內湖、桃機二航廈還有MCM店鋪。而鄰近的香港受疫情影響，2020年4月一口氣收掉中環娛樂行、銅鑼灣時代廣場、尖沙咀海港城三個店鋪，只剩沙田新城市廣場和機場分店。
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