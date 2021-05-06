最潮韓牌默默撤出百貨 曾是天后蔡依林、雷哈娜摯愛

幾年前提到了還會讓人眼睛一亮的奢華品牌MCM，已在今年2月默默撤出台北101、這也是品牌最後一個百貨櫃點，在無感的狀態下也顯見消費者對於MCM的熱度已然降溫；1976年創立於德國慕尼黑的MCM，以干邑色印花Cognac Visetos作為標誌，結合藝術、音樂、科技，常有出人意表的創作，2005年MCM為韓國Sungjoo集團收購，蔡依林、雷哈娜都擁有品牌旗下的經典箱型包款。

獲得天后的青睞，MCM的各式包款的確曾引起話題，居高不下的價格也讓它成為潮流女孩們追捧的品牌。經典Berlin手袋是蔡依林最愛款式，且只要她拎過就會斷貨，例如經典干邑色、2016年曾詮釋的黑白撞色款、或是2017 Holiday系列中的米色星型眼睛兔箱包。而2018年秋冬的軟皮革Soft Berlin系列，蔡依林、許路兒都曾作為造型配件。