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套餐73折、6顆「呱呱包」現省110！頂呱呱母親節吃好康

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱5月7日推出「一手呱呱包」，6顆呱呱包原價360元，優惠價250元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱5月7日推出「一手呱呱包」，6顆呱呱包原價360元，優惠價250元。圖／頂呱呱提供

在母親節前夕，頂呱呱集結旗下的頂呱呱、發起人肉骨茶、魷魚大叔等3個品牌，推出一系列用餐優惠方案。頂呱呱於5月7日限時推出「6顆呱呱包250元」的優惠；發起人肉骨茶則可享套餐73折、玩遊戲送餐點；至於魷魚大叔則有新品加購價5折的方案，讓媽媽輕鬆吃。

頂呱呱所推出的「呱呱包」，是將香菇糯米飯塞入雞皮後再油炸至金黃，乃是頂呱呱的人氣商品之一。自4月底以炸物組合推出「炸雞花」與「一打小雞腿」等產品之後，本次再於5月7日推出「一手呱呱包」的單日限定活動，6顆呱呱包原價360元，優惠價250元，為69折，讓民眾可以開心買「包」送媽媽。另外還有小份量的加碼活動，2顆呱呱包原價120元，優惠價99元

5月7日至6月6日期間，主打韓式料理的「魷魚大叔」新推出2款新品。「流金起司韓式炸雞系列」以韓式洋釀搭配流金起司醬，打造豐富多層次的口味，可選擇半雞份量或全雞翅，單點售價389元起；另一款新品「葡萄馬格利」採用馬格利酒搭配巨峰葡萄，帶有甜香微醺的滋味。另外店內也推出「濃情特享餐」，內含火焰辣炒年糕、花都開好了、海鮮煎餅、韓式黑輪串湯及可樂機飲品2杯，每套888元。點購套餐者，4款韓式部隊鍋原價290元，加購優惠149元；流金起司炸雞系列原價389元起，套餐加價200元起。無論單點或加購本月任一新品，再加碼贈送「百元現金抵用券」1張。

來自新加坡的「發起人肉骨茶」自5月7日至5月31日推出「感恩女人節」優惠活動。凡女性來店即可參加轉盤遊戲，獎項含發起人肉骨茶、美容聖品薏米水、招牌三色蛋等7種贈禮，單點消費滿100元即可當餐兌換，人人有獎。另外還打造雙人套餐，內含2碗湯品及發起人蒸肉餅、砂鍋炒豬肝、蠔油芥蘭、香米飯、肉骨湯麵線（中）、功夫茶，每套699元。同時店內也首度推出「肉骨茶六小福」，內含滷蛋、秘製鹹菜、花生、黃金豆腐、黃金油條、香炸蝦捲等6種小菜，凡單點星城滷豬腳，就可享49元加購優惠價。

發起人肉骨茶推出一系列母親節慶祝方案。圖／頂呱呱提供
發起人肉骨茶推出一系列母親節慶祝方案。圖／頂呱呱提供
魷魚大叔推出母親節套餐與新拼優惠。圖／頂呱呱提供
魷魚大叔推出母親節套餐與新拼優惠。圖／頂呱呱提供

頂呱呱 套餐

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