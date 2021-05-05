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萊爾富「小玩笑小水獺」集點 推獨家限量35款療癒小物

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購。圖／萊爾富提供

在Twitter誕生的「小玩笑小水獺」，是日本插畫家Lommy以連載四格漫畫在愚人節玩笑下創作出來的作品，呆萌造型加上有如孩子般天真豐富的表情，受到許多人喜愛，除了在Twitter累積近20萬粉絲，更在LINE推出12彈暢銷人氣貼圖。萊爾富看好「小玩笑小水獺」的超萌魅力，繼今年4月超商獨家引進36款周邊點數換購商品之後，即日起於Hi-Life VIP會員App再獨家推出「小玩笑小水獺」第二彈共計35款限量療癒小物，包括超可愛的絨毛娃娃、手偶、收納盒、環保袋全都有，由於每款的限量數都相當稀少，粉絲別忘了手刀快衝！

萊爾富「小玩笑小水獺」第二彈點數換購包含全台限量1,000個的「生活萌萌的系列」，將實用的A4檔案夾、螢幕便貼留言板、眼鏡盒、甜點吊飾、絨毛別針、木頭夾、伸縮票卡夾、吸水杯墊等日常小物，結合可愛的水獺插畫；還有日常生活中不可或缺的「收納好幫手系列」，全台限量1,000個，從頸掛小包、迷你收納包、迷你收納盒、多功能收納袋、圓筒化妝盒、旅行盥洗包、摺疊環保袋、大容量托特包等應有盡有；還有兼具療癒效果的「暖暖一整天系列」，全台限量700個，包括呆萌可愛的小水獺絨毛娃娃、絨毛手偶、甜甜圈靠枕等。

即日起至6月1日萊爾富Hi-Life VIP會員可透過App內的點數兌換，進入加價兌換區，就能以200 Hi點加價119元～1,199元兌換一款指定「小玩笑小水獺」周邊商品，數量有限售完為止。

萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，包括多款生活實用小物。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，包括多款生活實用小物。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，圖為全台限量1,000個的「收納好幫手系列」系列。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，圖為全台限量1,000個的「收納好幫手系列」系列。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，圖為全台限量700個的「暖暖一整天系列」。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，圖為全台限量700個的「暖暖一整天系列」。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，絨毛娃娃、手偶都超可愛。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，絨毛娃娃、手偶都超可愛。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，圖為全台限量1,000個的「生活萌萌的系列」。圖／萊爾富提供
萊爾富Hi-Life VIP會員App再度獨家推出35款「小玩笑小水獺」第二彈人氣周邊商品點數加價購，圖為全台限量1,000個的「生活萌萌的系列」。圖／萊爾富提供

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