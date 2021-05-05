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喝時光釀的酒？ De Bethune獨一無二酒紅色孤品上拍賣
紅酒、跑車、名表、相機都是男人喜愛的事物。紅酒和手表一則看似飲品、一則看似玩物，但都是拍賣會上的熱門常客，而兩者的魅力玩味都與「時間」有著千絲萬縷的關聯。四月時，一場特別的拍賣會竟然同時與手表、紅酒有關？原來是一只獨立製表De Bethune的DB27 La Romanée 1865特別版，在專精於紅酒、立基於日內瓦的Baghera/wines拍賣會的聯手之作。
這只DB27 La Romanée 1865特別版，帶有1865年9月12日的天空圖。為什麼是1865年？起因於1865年正是英國作家Rudyard Kipling的出生年份，也是日內瓦湖畔老字號餐廳Beau-Rivage Geneva的成立。而La Romanée則是法國最小的法定產區，更位於 勃根地紅酒精華地區夜丘（Cote de Nuits），對紅酒迷有其意義。這只全世界獨一無二的腕表，最後在Baghera/wines拍賣會上成功落槌，銷售部分金額並捐贈給法國勃艮第葡萄酒產區（Climats de Bourgogne）。
而如果喜歡酒紅色？其實伯爵（PIAGET）也有一只34毫米的Altiplano系列腕表，是為60週年紀念，18K白金表殼搭配紅色面盤；積家（Jaeger-LeCoultre）今年90周年系列的Reverso，也有一只酒紅色面盤、搭配酒紅色表帶的小秒針（Small second）腕表，將酒紅色變化莫測的色澤，與時光的深邃魅力，巧妙合一。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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