快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝時光釀的酒？ De Bethune獨一無二酒紅色孤品上拍賣

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
透過透明表背，可欣賞機芯的巧妙佈局。圖 / De Bethune提供。
透過透明表背，可欣賞機芯的巧妙佈局。圖 / De Bethune提供。

紅酒、跑車、名表、相機都是男人喜愛的事物。紅酒和手表一則看似飲品、一則看似玩物，但都是拍賣會上的熱門常客，而兩者的魅力玩味都與「時間」有著千絲萬縷的關聯。四月時，一場特別的拍賣會竟然同時與手表、紅酒有關？原來是一只獨立製表De Bethune的DB27 La Romanée 1865特別版，在專精於紅酒、立基於日內瓦的Baghera/wines拍賣會的聯手之作。

這只DB27 La Romanée 1865特別版，帶有1865年9月12日的天空圖。為什麼是1865年？起因於1865年正是英國作家Rudyard Kipling的出生年份，也是日內瓦湖畔老字號餐廳Beau-Rivage Geneva的成立。而La Romanée則是法國最小的法定產區，更位於 勃根地紅酒精華地區夜丘（Cote de Nuits），對紅酒迷有其意義。這只全世界獨一無二的腕表，最後在Baghera/wines拍賣會上成功落槌，銷售部分金額並捐贈給法國勃艮第葡萄酒產區（Climats de Bourgogne）。

而如果喜歡酒紅色？其實伯爵（PIAGET）也有一只34毫米的Altiplano系列腕表，是為60週年紀念，18K白金表殼搭配紅色面盤；積家（Jaeger-LeCoultre）今年90周年系列的Reverso，也有一只酒紅色面盤、搭配酒紅色表帶的小秒針（Small second）腕表，將酒紅色變化莫測的色澤，與時光的深邃魅力，巧妙合一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

De Bethune DB27 La Romanée 1865特別版，以紅酒之名，帶來時光與品飲的趣味聯想。圖 / De Bethune提供。
De Bethune DB27 La Romanée 1865特別版，以紅酒之名，帶來時光與品飲的趣味聯想。圖 / De Bethune提供。
積家，Reverso小秒針酒紅腕表，價格店洽。圖 / 積家表提供。
積家，Reverso小秒針酒紅腕表，價格店洽。圖 / 積家表提供。
PIAGET Altiplano腕表，白金、34毫米、全球限量360只、手上鍊機芯，價格店洽。圖 / 伯爵表提供。
PIAGET Altiplano腕表，白金、34毫米、全球限量360只、手上鍊機芯，價格店洽。圖 / 伯爵表提供。
紅酒與高級手表，有著巧妙的哲思聯想。圖 / De Bethune提供。
紅酒與高級手表，有著巧妙的哲思聯想。圖 / De Bethune提供。
獨立製表De Bethune的DB27 La Romanée 1865特別版，在專精於紅酒、立基於日內瓦的Baghera/wines拍賣會的聯手之作。
獨立製表De Bethune的DB27 La Romanée 1865特別版，在專精於紅酒、立基於日內瓦的Baghera/wines拍賣會的聯手之作。

紅酒 拍賣會 腕表

延伸閱讀

五月日內瓦春拍珠寶來自皇家 鐘表聚焦百達翡麗勞力士

一只手表三種人設？RADO、MIDO追加母親節時光好禮 浪漫傳情

瑪格羅比任香奈兒J12腕表形象大使 說時間背後的故事

男人手上也能戴珠寶？ 2021奧斯卡男星手表大盤點

相關新聞

大陸高端美食崛起 疫情下的尋味遊歷

2020年的五月，我絕大部分在中國大陸經營餐廳的朋友們，才剛經過了驚濤駭浪，許多人徬徨失措，甚至已經在考慮結業倒閉的選項...

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

受到疫情影響，日本航空昨天傳出，將結束成立近40年的高雄營業處。對此，日航今天證實，成田=高雄航線航班自7月起停止營運。

微風廣場20周年祭優惠 PRADA限量洋裝只有台灣買得到

「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品...

把剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手...

私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬...

Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。