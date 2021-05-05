陪媽媽在家看片！ 遠傳friDay影音5月方案送百元加菜金

溫馨五月天，遠傳friDay影音邀請用戶在家陪媽媽看電影，5月7日至6月14日於friDay影音官網訂購申辦「friDay影音續租優惠方案」每期（30天）限時特價189元，只要連續扣款6個月還能獲得「家樂福100元購物券」。此外，遠傳friDay影音5月精選包括《波希米亞狂想曲》、《鳥人》、《兔嘲男孩》、《水底情深》等多部金獎電影，每部只要10元銅板價。

遠傳friDay影音推出優質獨家日、韓劇，包括石原聰美與綾野剛演出的最新戀愛系日劇《深深地戀愛》、松隆子與編劇坂元裕二繼《四重奏》後再度攜手合作的《大豆田永久子與三個前夫》，播出後皆好評如潮。獨家韓劇則有李到晛、高旻示主演的《五月的青春》，以1980年春天光州民主化運動的時代為背景，講述在歷史漩渦中向命運熱情奔跑的年輕人們的愛情故事；與韓國同日更新的《Imitation》改編自Kakao網路的同名漫畫，由鄭知蘇、李濬榮主演，更集結了現今偶像團體ATEEZ、SF9等多位高顏值的偶像團員共同演出，描述偶像養成背後的成長故事，由真人偶像參與演出，話題性十足。