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陪媽媽在家看片！ 遠傳friDay影音5月方案送百元加菜金

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳friDay影音推出獨家韓劇《五月的青春》。圖／遠傳friDay影音提供
遠傳friDay影音推出獨家韓劇《五月的青春》。圖／遠傳friDay影音提供

溫馨五月天，遠傳friDay影音邀請用戶在家陪媽媽看電影，5月7日至6月14日於friDay影音官網訂購申辦「friDay影音續租優惠方案」每期（30天）限時特價189元，只要連續扣款6個月還能獲得「家樂福100元購物券」。此外，遠傳friDay影音5月精選包括《波希米亞狂想曲》、《鳥人》、《兔嘲男孩》、《水底情深》等多部金獎電影，每部只要10元銅板價。

遠傳friDay影音推出優質獨家日、韓劇，包括石原聰美與綾野剛演出的最新戀愛系日劇《深深地戀愛》、松隆子與編劇坂元裕二繼《四重奏》後再度攜手合作的《大豆田永久子與三個前夫》，播出後皆好評如潮。獨家韓劇則有李到晛、高旻示主演的《五月的青春》，以1980年春天光州民主化運動的時代為背景，講述在歷史漩渦中向命運熱情奔跑的年輕人們的愛情故事；與韓國同日更新的《Imitation》改編自Kakao網路的同名漫畫，由鄭知蘇、李濬榮主演，更集結了現今偶像團體ATEEZ、SF9等多位高顏值的偶像團員共同演出，描述偶像養成背後的成長故事，由真人偶像參與演出，話題性十足。

5月遠傳friDay影音也上映多部熱門強片，包括超級英雄電影《查克．史奈德之正義聯盟》，由班艾佛列克、亨利卡維爾、蓋兒加朵主演，聯手招募一支超能力英雄組成的戰隊，從災難的威脅中共同挺身保護世界；《詐欺女王》由《控制》的羅莎蒙派克主演，化身智慧型詐欺犯，在片中展現霸氣、心機的精湛演技；院線熱映的《哥吉拉大戰金剛》也在遠傳friDay影音上架，兩位神級巨獸展開史詩般的殊死一戰，這部電影全球票房破百億，現在不用進戲院，在friDay影音就能享受。

遠傳friDay影音推出與韓國同日更新的《Imitation》。圖／遠傳friDay影音提供
遠傳friDay影音推出與韓國同日更新的《Imitation》。圖／遠傳friDay影音提供

電影 詐欺 女王 母親節

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