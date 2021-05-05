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3款「母親節糕點」自己做！ 買Lurpak奶油送烤麵包機

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Lurpak於官網推出蒜味乾酪脆餅、風味糖霜磅蛋糕等3款糕點食譜，讓民眾製作手工母親節點心。圖／Lurpak提供
Lurpak於官網推出蒜味乾酪脆餅、風味糖霜磅蛋糕等3款糕點食譜，讓民眾製作手工母親節點心。圖／Lurpak提供

母親節即將到來，來自丹麥的世界冠軍奶油品牌 Lurpak 舉辦「玩味烘焙」活動，透過3款不同的簡易食譜，讓各位新手或巧手們，都能用自己的烘焙作品傳達對媽媽感謝的心意。即日起至各大指定通路購買Lurpak 奶油或抹醬商品，還有機會抽中BALMUDA 蒸氣烤麵包機等50個大獎。

創立於1901年的發酵奶油Lurpak，隸屬於全球第一大有機乳製品公司Arla Foods旗下，已經連續4年在世界起司大賽中，獲得奶油類冠軍，乃是世界各大航空公司、五星級飯店指定使用品牌，也是台灣烘焙與甜點名店指定使用品牌，包括世界麵包冠軍師傅陳耀訓也是愛用者之一。目前提供有無鹽發酵奶油、鹽味發酵奶油、蒜味鮮乳油、淡鹽脂肪抹醬等多種產品。

除了帶媽媽享受大餐、贈送禮物之外，Lurpak也於官網推出「蒜味乾酪脆餅」、「風味糖霜磅蛋糕」或是「肉桂奶油吐司捲」等3款點心的食譜，讓民眾可以逐步製作，輕鬆完成獨一無二的母親節糕點，藉此向母親傳達心意。即日起至6月3日期間，至各大指定通路購買Lurpak 奶油或抹醬商品，不限金額上網登錄發票，就有會抽中BALMUDA蒸氣烤麵包機、Philips 輕量攪拌棒、LURPAK限量玻璃保鮮盒等50個大獎。

品牌 食譜

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