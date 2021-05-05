微風南山ZUCCa女裝店開幕 八零年代日系風格輕舞飛揚

由君梵代理進台灣的ZUCCa女裝，日昨於微風南山盛大開幕，加上4月初在微風信義開設的ZUCCa男裝暨tac:tac複合店，也讓ZUCCa的男、女粉絲在信義區就可以享受購物樂趣。

之前在微風信義開設的ZUCCa為男裝店，女裝則於微風南山登場，闡述日式工藝的匠心之作。ZUCCa由設計師小野塚秋良（Akira Onozuka）帶起來的設計團隊執行開發與創作，從八○年代發展至今，打造獨特的穿衣風格。從日常生活擷取靈感，女裝以嶄新的穿搭思維帶來更多趣味、活潑的變化，店裝也運用多元拼接的異材質，營造品牌本身的鮮明個性，不鏽鋼製成的不規則曲線，重新形塑空間的大小與深度，也讓商品的設計特色、布料的飽和色調更精準呈現，中性色彩的綠色地毯、布簾，則為冷調的不鏽鋼材質增添柔和、溫暖的氛圍。