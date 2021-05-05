史詩般的場景 香奈兒2022度假系列讓人好想出國玩！

香奈兒在台灣時間今日凌晨發表了2021/22 Cruise度假系列，這次藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）從嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）女士和法國傳奇導演、詩人尚考克多（Jean Cocteau）的好交情以及兩人在創作、喜好上的共通點擷取靈感，並融入了香奈兒經典元素和1960年代的龐克文化，推出了藏有許多符碼意涵的新設計。

由於目前全球受到新冠肺炎疫情影響，還是不適合舉辦有觀眾的實體直播時裝秀，所以這次香奈兒再度以預錄好的走秀影片方式呈現2021/22 Cruise度假系列。場景選在普羅旺斯的光影採石場（Carrières de Lumières），這裡同時也是尚考克多當初拍攝《奧菲的遺言 Testament of Orpheus》的地方，天然的石灰岩地形提供了非常壯觀的景致，模特兒們穿梭其中，氣勢更強大，讓人好想身歷其境。而岩石在陽光不同時間和角度照射下呈現的顏色，以及《奧菲的遺言》中經典的馬頭人鏡頭等等，也都形塑出維吉妮維婭此番創作概念的一大特色。

「因為考克多電影的簡約、精確與詩意，讓我想要打造一系列非常乾淨俐落的服裝，以明亮的白色與深黑色，打造出精確分明的雙色元素。」維吉妮維婭表示，於是黑與白成了本季的重點色，但卻也有很多種深淺和質地的變化，讓黑白不只有一種模樣，也宛如光影反射的多樣效果，甚至是些許粉紅色，也都象徵著大自然魅力。經典的斜紋軟呢巧妙呈現出像是岩石般的紋路，而香奈兒女士在康朋街31號寓所的收藏品像是獅子、人面雌獅身、還有銅鹿雕像與其他品牌標誌性符碼像是彗星、星星等，也都出現在這次的多款服裝上。

此外，在本季設計中也能見到不少白鴿圖騰和刺繡，讓人聯想到同為尚考克多和香奈兒女士好友的畢卡索（他當初也有客串《奧菲的遺言》）的知名作品《和平鴿》。而維吉妮維婭本人偏愛的1960年代龐克風，也為帶來強烈視覺風格。網襪、印著模特兒Lola Nicon龐克妝容的肖像T恤、流蘇皮革元素和繫在腳上的迷你包等等，都為穿搭注入了濃厚的帥氣性格。香奈兒的標誌性雙色鞋，也推出了金屬色楔型款式，還有一系列短靴，都在優雅中帶著率性搖滾氣息。

在秀的最後，模特兒們一字排開放飛白鴿，傳遞出希望與和平安穩的期許。

★康朋街31號形象照搶先曝光