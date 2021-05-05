鬼滅之刃迷看過來！OWNDAYS解密「全集中呼吸法」啦～

由日本漫畫家吾峠呼世晴創作的漫畫《鬼滅之刃》去年在全球掀起熱潮，連日本首相菅義偉先前在國會面對質詢時，也幽默地引用其中的「全集中呼吸法」當作答辯台詞。而連鎖眼鏡品牌OWNDAYS看好「鬼滅」的龐大商機，因此和所屬的玩具大廠萬代南夢宮，推出系列角色造型眼鏡，重溫熱血劇情。

《鬼滅之刃》在去年上映的動畫版，打破了台、日兩地票房紀錄，今年在暑假時更要推出續集電影，勢必又會造成轟動。因此搶在電影播出之前，OWNDAYS上市了聯名系列眼鏡，呈現包括了竈門炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、富岡義勇、胡蝶忍6大人氣人物特色。像是「鬼殺隊」標配的日輪刀、禰豆子口銜的竹子都成為了設計元素，並融入在鏡腳或是鏡框上的裝飾。而且除各造型鏡框外，OWNDAYS也針對每位角色推出專屬眼鏡盒及日本進口《鬼滅之刃》標誌眼鏡拭布，讓粉絲都會想要擁有。

OWNDAYS我妻善逸造型眼鏡，附有專用眼鏡盒及日本進口《鬼滅之刃》標誌眼鏡拭布5,990元。圖／OWNDAYS提供

而眼鏡族除了鬼滅之刃的聯名款之外，更有新創團隊SUMS根據亞洲人臉型量身打造出號稱全球最舒服的鏡框產品，也在集資平台上架了。SUMS根據比對超過10,000筆亞洲臉型資料庫，在鏡臂與鏡框連接處以C字形狀增加彈性空間，抵銷頭圍兩側壓力，不再出現暈眩、高眼壓等不適情況，標榜是最適合亞洲人配戴的設計。而且整付鏡框由三種鈦合金製作而成，除了超輕量之外，還不易刮傷損壞，不造成鼻樑負擔，以及隨時恢復到原始形狀，耐衝擊、超彈性且不易扭曲和變形。首次推出即帶來12款鏡框，提供3種不分度數統一價格的鏡片挑選。

OWNDAYS竈門炭治郎造型眼鏡，附有專用眼鏡盒及日本進口《鬼滅之刃》標誌眼鏡拭布5,990元。圖／OWNDAYS提供

SUMS即日起在flyingV募資平台上架，提供優惠價2,980元。圖／SUMS提供