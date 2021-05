這無梗杯有翅膀 Riedel Wings to Fly讓葡萄酒會呼吸

酒杯之王Riedel的無梗葡萄酒杯,除了過去相當知名的O系列之外,2021年又推出全新的Wings to Fly系列,共有Cabernet Sauvignon、Pinot Noir、Riesling三款杯型,兩款是紅葡萄酒,一款是白葡萄酒。無杯梗的Wings to Fly系列,不但更容易握持,也更好攜帶,帶出去露營、用餐也更加便利。

全新Wings to Fly無梗杯系列,演化自Riedel第十代傳人Georg Riedel在2020年的代表作Winewings,該系列因平寬的杯身底部如同飛機翅膀而命名,寬闊的杯身能夠給予葡萄酒廣闊的呼吸空間,快速地展現細緻的香氣層次。

全新Wings to Fly無梗杯系列依舊承襲了Winewings這樣的特色,但去除杯梗,在尺寸與杯型上也調整為單手更好握持的尺寸。由於去除了杯梗,外出用餐、露營時也更方便攜帶,能夠確保自己隨時擁有最棒的品飲享受。

除了享受葡萄酒以外,肚子寬寬大大的Wings to Fly無梗杯系列,也很適合用來喝氣泡水、果汁,甚至用來裝甜點,堪稱萬用百搭。 Wings to Fly無梗杯,單手也很好握持。圖/摘自Riedel粉絲俱樂部by居禮名店臉書。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 Riedel第11代傳人Maximilian Riedel,親自示範Wings to Fly無梗杯。圖/摘自Riedel粉絲俱樂部by居禮名店臉書。提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康