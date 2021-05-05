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這無梗杯有翅膀 Riedel Wings to Fly讓葡萄酒會呼吸

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
最新的Wings to Fly無梗杯，有Riesling、Cabernet、Pinot Noir（左起）三種杯型。圖／摘自Riedel粉絲俱樂部by居禮名店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
最新的Wings to Fly無梗杯，有Riesling、Cabernet、Pinot Noir（左起）三種杯型。圖／摘自Riedel粉絲俱樂部by居禮名店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

酒杯之王Riedel的無梗葡萄酒杯，除了過去相當知名的O系列之外，2021年又推出全新的Wings to Fly系列，共有Cabernet Sauvignon、Pinot Noir、Riesling三款杯型，兩款是紅葡萄酒，一款是白葡萄酒。無杯梗的Wings to Fly系列，不但更容易握持，也更好攜帶，帶出去露營、用餐也更加便利。

全新Wings to Fly無梗杯系列，演化自Riedel第十代傳人Georg Riedel在2020年的代表作Winewings，該系列因平寬的杯身底部如同飛機翅膀而命名，寬闊的杯身能夠給予葡萄酒廣闊的呼吸空間，快速地展現細緻的香氣層次。

全新Wings to Fly無梗杯系列依舊承襲了Winewings這樣的特色，但去除杯梗，在尺寸與杯型上也調整為單手更好握持的尺寸。由於去除了杯梗，外出用餐、露營時也更方便攜帶，能夠確保自己隨時擁有最棒的品飲享受。

除了享受葡萄酒以外，肚子寬寬大大的Wings to Fly無梗杯系列，也很適合用來喝氣泡水、果汁，甚至用來裝甜點，堪稱萬用百搭。

Wings to Fly無梗杯，單手也很好握持。圖／摘自Riedel粉絲俱樂部by居禮名店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Wings to Fly無梗杯，單手也很好握持。圖／摘自Riedel粉絲俱樂部by居禮名店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Riedel第11代傳人Maximilian Riedel，親自示範Wings to Fly無梗杯。圖／摘自Riedel粉絲俱樂部by居禮名店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Riedel第11代傳人Maximilian Riedel，親自示範Wings to Fly無梗杯。圖／摘自Riedel粉絲俱樂部by居禮名店臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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