ELLA MV同款三角黑橘、千鳥飛格口罩Pinkoi搶先開賣

近日隨著台灣本土新冠肺炎確診案例增加，戴口罩、勤洗手、保持社交距離的防疫動作再度受到重視，Pinkoi近一周防疫口罩銷量顯著提升一倍，顯現消費者面對疫情升溫，更加緊做好防疫措施。

展現個人風格特色的口罩一直都是大眾搶購的指標，Pinkoi於今天（5月5日）全台獨家搶先開賣由號稱醫療口罩界快時尚品牌STYLEi推出的ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列口罩，以MV視覺及服裝為靈感，搭配鮮豔亮橘色，打造出時尚百搭的「三角黑橘」、「千鳥飛飛」兩種花色，共有20入盒裝（售價320元）、8入盒裝（售價199元）兩種選擇。Pinkoi也加碼全台搶先開賣優惠，即日起至5月12日限時8天提供8入款85折特價170元、20入款8折特價256元的優惠。