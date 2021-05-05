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ELLA MV同款三角黑橘、千鳥飛格口罩Pinkoi搶先開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Pinkoi於今天（5月5日）全台獨家搶先開賣由號稱醫療口罩界快時尚品牌STYLEi推出的ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列口罩。圖／Pinkoi提供
Pinkoi於今天（5月5日）全台獨家搶先開賣由號稱醫療口罩界快時尚品牌STYLEi推出的ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列口罩。圖／Pinkoi提供

近日隨著台灣本土新冠肺炎確診案例增加，戴口罩、勤洗手、保持社交距離的防疫動作再度受到重視，Pinkoi近一周防疫口罩銷量顯著提升一倍，顯現消費者面對疫情升溫，更加緊做好防疫措施。

展現個人風格特色的口罩一直都是大眾搶購的指標，Pinkoi於今天（5月5日）全台獨家搶先開賣由號稱醫療口罩界快時尚品牌STYLEi推出的ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列口罩，以MV視覺及服裝為靈感，搭配鮮豔亮橘色，打造出時尚百搭的「三角黑橘」、「千鳥飛飛」兩種花色，共有20入盒裝（售價320元）、8入盒裝（售價199元）兩種選擇。Pinkoi也加碼全台搶先開賣優惠，即日起至5月12日限時8天提供8入款85折特價170元、20入款8折特價256元的優惠。

此外，Pinkoi也觀察到在站上眾多的口罩選擇中，隨著天氣轉熱，消費者偏好帶有春夏感的花卉圖騰口罩，像是以花草系紙膠帶、印章為名的人氣插畫品牌Meow Illustration，近期推出的9款印花口罩都相當受歡迎，Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組（每盒10入）售價1,735元，可以天天依照造型與心情做穿搭。

Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組，多款花色可依照造型與心情做穿搭。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組，多款花色可依照造型與心情做穿搭。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組，多款花色可依照造型與心情做穿搭。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組，多款花色可依照造型與心情做穿搭。圖／Pinkoi提供
Pinkoi於今天（5月5日）全台獨家搶先開賣由號稱醫療口罩界快時尚品牌STYLEi推出的ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列口罩，圖為「三角黑橘」款。圖／Pinkoi提供
Pinkoi於今天（5月5日）全台獨家搶先開賣由號稱醫療口罩界快時尚品牌STYLEi推出的ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列口罩，圖為「三角黑橘」款。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組，多款花色可依照造型與心情做穿搭。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組，多款花色可依照造型與心情做穿搭。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組，多款花色可依照造型與心情做穿搭。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組，多款花色可依照造型與心情做穿搭。圖／Pinkoi提供
ELLA（陳嘉樺）配戴「三角黑橘」款口罩。圖／娛樂無限公司／勁樺娛樂提供
ELLA（陳嘉樺）配戴「三角黑橘」款口罩。圖／娛樂無限公司／勁樺娛樂提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組（每盒10入），售價1,735元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi推出Meow Illustration三層防塵口罩（成人用）全包9盒組（每盒10入），售價1,735元。圖／Pinkoi提供
ELLA（陳嘉樺）配戴「千鳥飛飛」款口罩。圖／娛樂無限公司／勁樺娛樂提供
ELLA（陳嘉樺）配戴「千鳥飛飛」款口罩。圖／娛樂無限公司／勁樺娛樂提供
ELLA（陳嘉樺）配戴「三角黑橘」款口罩。圖／娛樂無限公司／勁樺娛樂提供
ELLA（陳嘉樺）配戴「三角黑橘」款口罩。圖／娛樂無限公司／勁樺娛樂提供
Pinkoi於今天（5月5日）全台獨家搶先開賣由號稱醫療口罩界快時尚品牌STYLEi推出的ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列口罩，圖為「千鳥飛飛」款。圖／Pinkoi提供
Pinkoi於今天（5月5日）全台獨家搶先開賣由號稱醫療口罩界快時尚品牌STYLEi推出的ELLA（陳嘉樺）MV《娛樂無限公司》同款系列口罩，圖為「千鳥飛飛」款。圖／Pinkoi提供

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