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全汝彬性感造型露鎖骨 「文森佐」大結局熱吻宋仲基
最終回播出較首集翻了一倍收視率的「黑道律師文森佐」，以4大惡人終極酷刑和熱吻大結局收場，血腥與love line齊下的重口味，讓觀眾看得相當過癮。在東大門設計廣場的磅礡背景中，宋仲基、全汝彬各角度擁吻，更是天降糖水甜蜜無極限，宋仲基在終映後的採訪也提到「洪車瑛這角色非常可愛，我個人覺得發展愛情線很合理」，而兩人也以酷炫黑的黑道造型帥氣地親下去。
由已故建築師Zaha Hadid設計的首爾東大門設計廣場（DDP），建築風格是強烈的未來感，兩人的吻戲說是拍大片也不為過，全汝彬身著Alexander McQUEEN的蝴蝶結飾晚裝、搭配同品牌黑色鍊帶包，腳上穿著高雅的Gianvito Rossi Montecarlo d’orsay水晶裝飾跟鞋，洋裝剪裁露出鎖骨，讓演技搞笑、浮誇又可愛的全汝彬難得性感。
另外，西裝仍是全汝彬這幾集主要的穿搭，例如陪宋仲基到機場時，她以本劇出現最頻繁的LYNN套裝搭襯同是韓國品牌的JOY GRYSON，韓劇「女神降臨」的文佳煐也曾選搭同品牌包款；她在辦公室、去參加同學會的裝束都來自韓國BLOSSOM H COMPANY；最後一集和黑手黨家族共同嗆聲政客時，則是以俐落的韓牌JAYBAEK COUTURE登場，而她和宋仲基在看正義伸張新聞報導的歡樂場面，則是以藍色系的TOD’S西裝、襯衫，營造都會悠閒的輕鬆感。
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