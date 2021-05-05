全汝彬性感造型露鎖骨 「文森佐」大結局熱吻宋仲基

最終回播出較首集翻了一倍收視率的「黑道律師文森佐」，以4大惡人終極酷刑和熱吻大結局收場，血腥與love line齊下的重口味，讓觀眾看得相當過癮。在東大門設計廣場的磅礡背景中，宋仲基、全汝彬各角度擁吻，更是天降糖水甜蜜無極限，宋仲基在終映後的採訪也提到「洪車瑛這角色非常可愛，我個人覺得發展愛情線很合理」，而兩人也以酷炫黑的黑道造型帥氣地親下去。

由已故建築師Zaha Hadid設計的首爾東大門設計廣場（DDP），建築風格是強烈的未來感，兩人的吻戲說是拍大片也不為過，全汝彬身著Alexander McQUEEN的蝴蝶結飾晚裝、搭配同品牌黑色鍊帶包，腳上穿著高雅的Gianvito Rossi Montecarlo d’orsay水晶裝飾跟鞋，洋裝剪裁露出鎖骨，讓演技搞笑、浮誇又可愛的全汝彬難得性感。