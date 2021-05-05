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全汝彬性感造型露鎖骨 「文森佐」大結局熱吻宋仲基

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
全汝彬在最終回身穿Alexander McQUEEN的蝴蝶結飾洋裝。圖／取自IG
全汝彬在最終回身穿Alexander McQUEEN的蝴蝶結飾洋裝。圖／取自IG

最終回播出較首集翻了一倍收視率的「黑道律師文森佐」，以4大惡人終極酷刑和熱吻大結局收場，血腥與love line齊下的重口味，讓觀眾看得相當過癮。在東大門設計廣場的磅礡背景中，宋仲基、全汝彬各角度擁吻，更是天降糖水甜蜜無極限，宋仲基在終映後的採訪也提到「洪車瑛這角色非常可愛，我個人覺得發展愛情線很合理」，而兩人也以酷炫黑的黑道造型帥氣地親下去。

由已故建築師Zaha Hadid設計的首爾東大門設計廣場（DDP），建築風格是強烈的未來感，兩人的吻戲說是拍大片也不為過，全汝彬身著Alexander McQUEEN的蝴蝶結飾晚裝、搭配同品牌黑色鍊帶包，腳上穿著高雅的Gianvito Rossi Montecarlo d’orsay水晶裝飾跟鞋，洋裝剪裁露出鎖骨，讓演技搞笑、浮誇又可愛的全汝彬難得性感。

另外，西裝仍是全汝彬這幾集主要的穿搭，例如陪宋仲基到機場時，她以本劇出現最頻繁的LYNN套裝搭襯同是韓國品牌的JOY GRYSON，韓劇「女神降臨」的文佳煐也曾選搭同品牌包款；她在辦公室、去參加同學會的裝束都來自韓國BLOSSOM H COMPANY；最後一集和黑手黨家族共同嗆聲政客時，則是以俐落的韓牌JAYBAEK COUTURE登場，而她和宋仲基在看正義伸張新聞報導的歡樂場面，則是以藍色系的TOD’S西裝、襯衫，營造都會悠閒的輕鬆感。

全汝彬在嗆聲政客時，身穿俐落優雅的韓牌JAYBAEK COUTURE裙裝搭配GENTLE MONSTER墨鏡。圖／取自IG
全汝彬在嗆聲政客時，身穿俐落優雅的韓牌JAYBAEK COUTURE裙裝搭配GENTLE MONSTER墨鏡。圖／取自IG
宋仲基和全汝彬在最後一集將love line開展到極致，在東大門設計廣場熱烈擁吻，全汝彬身穿Alexander McQUEEN蝴蝶結飾晚裝、Gianvito Rossi鞋履。圖／NETFLIX提供
宋仲基和全汝彬在最後一集將love line開展到極致，在東大門設計廣場熱烈擁吻，全汝彬身穿Alexander McQUEEN蝴蝶結飾晚裝、Gianvito Rossi鞋履。圖／NETFLIX提供
宋仲基和全汝彬在最後一集將love line開展到極致，在東大門設計廣場熱烈擁吻，全汝彬身穿Alexander McQUEEN蝴蝶結飾晚裝、Gianvito Rossi鞋履。圖／NETFLIX提供
宋仲基和全汝彬在最後一集將love line開展到極致，在東大門設計廣場熱烈擁吻，全汝彬身穿Alexander McQUEEN蝴蝶結飾晚裝、Gianvito Rossi鞋履。圖／NETFLIX提供
全汝彬在最終回身穿Alexander McQUEEN的蝴蝶結飾洋裝。圖／取自IG
全汝彬在最終回身穿Alexander McQUEEN的蝴蝶結飾洋裝。圖／取自IG
全汝彬身穿LYNN Melange西裝外套。圖／NETFLIX提供
全汝彬身穿LYNN Melange西裝外套。圖／NETFLIX提供
在正義得以伸張的瞬間，全汝彬身穿藍色系的TOD'S西裝外套與襯衫。圖／取自IG
在正義得以伸張的瞬間，全汝彬身穿藍色系的TOD'S西裝外套與襯衫。圖／取自IG
在正義得以伸張的瞬間，全汝彬身穿藍色系的TOD'S西裝外套與襯衫。圖／取自IG
在正義得以伸張的瞬間，全汝彬身穿藍色系的TOD'S西裝外套與襯衫。圖／取自IG
宋仲基原訂飛往義大利的橋段，他身穿英國BARACUTA的藍色夾克、手拎TOM FORD包款，全汝彬則是身穿LYNN Melange西裝外套搭襯JOY GRYSON Margot系列經典手提包。圖／NETFLIX提供
宋仲基原訂飛往義大利的橋段，他身穿英國BARACUTA的藍色夾克、手拎TOM FORD包款，全汝彬則是身穿LYNN Melange西裝外套搭襯JOY GRYSON Margot系列經典手提包。圖／NETFLIX提供
全汝彬在花絮中身穿韓國BLOSSOM H COMPANY西裝外套。圖／取自IG
全汝彬在花絮中身穿韓國BLOSSOM H COMPANY西裝外套。圖／取自IG
宋仲基和全汝彬在最後一集將love line開展到極致，在東大門設計廣場熱烈擁吻，全汝彬身穿Alexander McQUEEN蝴蝶結飾晚裝、Gianvito Rossi鞋履。圖／NETFLIX提供
宋仲基和全汝彬在最後一集將love line開展到極致，在東大門設計廣場熱烈擁吻，全汝彬身穿Alexander McQUEEN蝴蝶結飾晚裝、Gianvito Rossi鞋履。圖／NETFLIX提供
全汝彬開開心心去參加同學會結果落入陷阱、中槍的造型，都來自韓國BLOSSOM H COMPANY的俐落西裝
全汝彬開開心心去參加同學會結果落入陷阱、中槍的造型，都來自韓國BLOSSOM H COMPANY的俐落西裝
最終回與宋仲基永遠的全汝彬，腳上穿的是Gianvito Rossi Montecarlo d’orsay水晶裝飾跟鞋，售價850歐元、折合台幣約28,942元。圖／取自IG
最終回與宋仲基永遠的全汝彬，腳上穿的是Gianvito Rossi Montecarlo d’orsay水晶裝飾跟鞋，售價850歐元、折合台幣約28,942元。圖／取自IG

品牌 黑道

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