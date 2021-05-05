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送禮送到心坎裡！就用這一「咖」收買媽媽的心

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
母親節將至，RIMOWA有既好看又實用的款式，作為禮物給送媽媽，必定能博得歡心。圖／RIMOWA提供
母親節將至，RIMOWA有既好看又實用的款式，作為禮物給送媽媽，必定能博得歡心。圖／RIMOWA提供

母親節將至，總讓為人子女的你傷透腦筋，不知道該如何挑選禮物給媽媽，送到她心坎裡嗎？如果是熱愛旅行，注重生活品味的媽媽，選擇相關的袋包產品準沒錯，像是RIMOWA和Samsonite都有既好看又實用的款式，作為日常搭配、踏青出遊都沒問題。

首先不能錯過的就是人氣Personal中性硬殼斜揹包，這是RIMOWA自經典鋁鎂合金行李箱獲得啟發，縮小尺寸，並搭配了精緻五金扣飾，還有皮革背帶而成。 特別的是，採用了輕量的PC材質製成，搭配季節限定的仙人掌綠或是沙漠玫瑰粉，就是最佳的逛街與約會必備包款，走到哪都是焦點。此外，總是閒不下來，時常「趴趴走」的媽媽們，就最適合送上一只ESSENTIAL系列行李箱，同樣具有RIMOWA品牌經典元素，即使輕盈但仍堅固，並有著招牌滑順好推的滾輪，且無論是兩天一夜的小旅行，還是十天以上的壯遊，都有著合適的箱款。

為了日常穿搭，那麼Samsonite的Minter Holiday包，就是母女都會想要擁有的一款包。圖／摘自Samsonite Facebook
為了日常穿搭，那麼Samsonite的Minter Holiday包，就是母女都會想要擁有的一款包。圖／摘自Samsonite Facebook

若只是為了日常穿搭，那麼Samsonite的Minter Holiday包，就是母女都會想要擁有的一款包。從同系列的行李箱延伸而來的外型，就如同是一款迷你的登機箱，包身上一樣具備了香檳金的品牌識別裝飾橫條，內裝襯裏由100％回收保特瓶紗製成。不過，值得一提的是，也像是行李箱一般，提供拉鍊分隔的內裝設計，方便消費者分門別類的收納各種隨身物品，甚至當作野餐包也沒問題。

Samsonite Minter Holiday包約2,500元。圖／摘自Samsonite Facebook
Samsonite Minter Holiday包約2,500元。圖／摘自Samsonite Facebook

RIMOWA ESSENTIAL系列登機箱23,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA ESSENTIAL系列登機箱23,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Personal中性硬殼斜揹包41,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal中性硬殼斜揹包41,400元。圖／RIMOWA提供

Samsonite Minter Holiday包約2,500元。圖／摘自Samsonite Facebook
Samsonite Minter Holiday包約2,500元。圖／摘自Samsonite Facebook

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