電子商務年底上線？ 浪琴表2021新品總裁親上線全面解讀

創立於1832年的瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）即將邁向190周年，今日除發表2021年全新系列，並由新總裁Matthias Breschan的預錄影片帶大家回顧挑戰的2020。Matthias Breschan觀察人們雖被迫降低外出餐飲、旅行的需求，但轉而善待欲望、選擇購買腕表，而浪琴正是優雅與先鋒精神的選擇。他並為品牌重新全新定義：將過去190年代表性商品、技術，將商品以更生活風格、符合當代美學的呈現。在會後瑞士、台灣連線採訪時他並宣布：浪琴將持續進行數位溝通，並預計2021年底帶來電子商務功能，但傳統、實體通路也相對重要，但鐘表是情感、體驗，他認為：鐘表不會完全朝數位化，而會往線上、線下的整合發展。

而今日發表的浪琴2021新品綜觀則有三大趨勢：其一是以新穎配色帶來大量優雅選擇，其二是L 888.5矽游絲機芯的使用更為廣泛，讓性能更為升級；最後是經典復刻持續在品牌系列中佔有一定比重。像是Dolce Vita多情系列男表帶來藍、焦糖布丁棕、白三色表帶，並具備快拆系統，符合顏色的豐富選擇；銀箭系列腕表則從1965年代的古董款得到靈感，並還原1970年代風格，面盤沒有日期視窗、自動上鍊（automatic）字樣，38.5毫米的尺寸使用復古的廂型藍寶石水晶。

自成一體系列的嘉嵐La Grande Classique系列用有高辨識度，以鑽石時標、珍珠母貝，相當貼近周末的母親節商機，同系列並有四款男性款式，並可在透明表背欣賞到機芯佈局；同樣帶有懷舊氣息的Silver Aarrow表款原型誕生在1960年代的1955年，當時太空、競速、賽車的速度感是時代主軸，在浪琴內部募集450個投稿中，最後得到此一名稱。2021年的復刻新作則使用乳白色蛋白石面盤，直、橫向的時標則是特別設計細節，並以38.5毫米在原作35毫米和現代趨勢中找到平衡。