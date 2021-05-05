快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電子商務年底上線？ 浪琴表2021新品總裁親上線全面解讀

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
HydroConquest深海征服者系列，今年帶來黃金或玫瑰PVD款，讓深潛、閃耀二合為一，並使用L 888.5矽游絲機芯，表款具300米防水性能，58,600元。圖 / 浪琴表提供。
HydroConquest深海征服者系列，今年帶來黃金或玫瑰PVD款，讓深潛、閃耀二合為一，並使用L 888.5矽游絲機芯，表款具300米防水性能，58,600元。圖 / 浪琴表提供。

創立於1832年的瑞士鐘表品牌浪琴表（Longines）即將邁向190周年，今日除發表2021年全新系列，並由新總裁Matthias Breschan的預錄影片帶大家回顧挑戰的2020。Matthias Breschan觀察人們雖被迫降低外出餐飲、旅行的需求，但轉而善待欲望、選擇購買腕表，而浪琴正是優雅與先鋒精神的選擇。他並為品牌重新全新定義：將過去190年代表性商品、技術，將商品以更生活風格、符合當代美學的呈現。在會後瑞士、台灣連線採訪時他並宣布：浪琴將持續進行數位溝通，並預計2021年底帶來電子商務功能，但傳統、實體通路也相對重要，但鐘表是情感、體驗，他認為：鐘表不會完全朝數位化，而會往線上、線下的整合發展。

而今日發表的浪琴2021新品綜觀則有三大趨勢：其一是以新穎配色帶來大量優雅選擇，其二是L 888.5矽游絲機芯的使用更為廣泛，讓性能更為升級；最後是經典復刻持續在品牌系列中佔有一定比重。像是Dolce Vita多情系列男表帶來藍、焦糖布丁棕、白三色表帶，並具備快拆系統，符合顏色的豐富選擇；銀箭系列腕表則從1965年代的古董款得到靈感，並還原1970年代風格，面盤沒有日期視窗、自動上鍊（automatic）字樣，38.5毫米的尺寸使用復古的廂型藍寶石水晶。

自成一體系列的嘉嵐La Grande Classique系列用有高辨識度，以鑽石時標、珍珠母貝，相當貼近周末的母親節商機，同系列並有四款男性款式，並可在透明表背欣賞到機芯佈局；同樣帶有懷舊氣息的Silver Aarrow表款原型誕生在1960年代的1955年，當時太空、競速、賽車的速度感是時代主軸，在浪琴內部募集450個投稿中，最後得到此一名稱。2021年的復刻新作則使用乳白色蛋白石面盤，直、橫向的時標則是特別設計細節，並以38.5毫米在原作35毫米和現代趨勢中找到平衡。

一向叫好也叫座的潛水表類別，今年則有Lengend Diver和HydroConquest兩款新作，前者的煙燻棕色和1959年設計高度相似，但防水深度從120提升到300米，並使用L 888.5矽游絲機芯；HydroConquest系列帶來精鋼與玫瑰金、黃金PVD雙色版本，讓系列款式更趨齊全。值得一提的是：現場總裁Matthias Breschan並回答媒體提問，Nivachron鈦合金機芯將用於集團其他品牌如MIDO、Hamilton，而浪琴將專注於矽游絲機芯的使用，進而鎖定高價位、更精密的機芯工藝。

浪琴Silver Arrow復刻銀箭腕表，帶人重返充滿速度感的1960年代，65,700元。圖 / 浪琴表提供。
浪琴Silver Arrow復刻銀箭腕表，帶人重返充滿速度感的1960年代，65,700元。圖 / 浪琴表提供。
DolceVita多情系列女性鑽表，修長、方形的表殼，搭配軌道式刻度，帶來優雅的Art Deco裝飾藝術風格，12萬1,300元。圖 / 浪琴表提供。
DolceVita多情系列女性鑽表，修長、方形的表殼，搭配軌道式刻度，帶來優雅的Art Deco裝飾藝術風格，12萬1,300元。圖 / 浪琴表提供。
一體成型、具高辨識度的嘉嵐系列，在女表外也有男性尺寸，並有藍、焦糖布丁棕、白三色表帶與快拆系統。圖 / 浪琴表提供（合成圖）。
一體成型、具高辨識度的嘉嵐系列，在女表外也有男性尺寸，並有藍、焦糖布丁棕、白三色表帶與快拆系統。圖 / 浪琴表提供（合成圖）。
浪琴表Avigation BigEye復刻大眼計時腕表，11萬700元。圖 / 浪琴表提供。
浪琴表Avigation BigEye復刻大眼計時腕表，11萬700元。圖 / 浪琴表提供。
從1959年潛水表復刻的Legend Diver新款，煙燻棕色的面盤，可透過第二表冠控制內圈分鐘刻度。今年並升級成L 888.5自動上鍊機芯。圖 / 浪琴表提供。
從1959年潛水表復刻的Legend Diver新款，煙燻棕色的面盤，可透過第二表冠控制內圈分鐘刻度。今年並升級成L 888.5自動上鍊機芯。圖 / 浪琴表提供。

品牌 瑞士

延伸閱讀

新色Man炸！BR 03-92 DIVER MILITARY 剽悍橄欖綠

台灣大配發股息4.3元

五月日內瓦春拍珠寶來自皇家 鐘表聚焦百達翡麗勞力士

2021 WEC賽季開跑！RICHARD MILLE賽道內外 火紅現身

相關新聞

大陸高端美食崛起 疫情下的尋味遊歷

2020年的五月，我絕大部分在中國大陸經營餐廳的朋友們，才剛經過了驚濤駭浪，許多人徬徨失措，甚至已經在考慮結業倒閉的選項...

日本航空確定7月起停飛高雄成田航線 台北成田航線減班

受到疫情影響，日本航空昨天傳出，將結束成立近40年的高雄營業處。對此，日航今天證實，成田=高雄航線航班自7月起停止營運。

微風廣場20周年祭優惠 PRADA限量洋裝只有台灣買得到

「微風之夜」一直都是微風廣場的年度最大購物日，今年為要迎接創立20周年，除了串連線上線下的購物體驗之外。各個精品、時尚品...

把剩飯變披薩／人氣主廚創意點心：義式時蔬米披薩

把家中剩飯變成美味披薩，太神奇！跟著網路與電視料理節目人氣主廚Jerry，傳授私藏食譜與蔬食料理祕訣，讓家人也對你的好手...

私廚蔬食／誘人多吃蔬菜！豐富美味的泰式錦蔬椰汁咖哩

百萬追蹤訂閱的人氣主廚Jerry老師分享，蔬食好吃的關鍵元素，在於「香氣」、「口感」、「營養」，沒有高難度的技巧，只有蔬...

Yahoo奇摩超級商城12周年慶　明星夯品下殺3折起

母親節檔期各大通路戰火猛攻，Yahoo奇摩超級商城12周年慶適逢母親節溫馨再加碼，即日起至5月16日推出「12周年慶超愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。