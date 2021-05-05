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雙C logo極簡美學！ 卡地亞Double C方形肩揹包年輕優雅
卡地亞（CARTIER）的雙C標誌，由兩枚字首「C」組合而成，設計靈感源自20世紀初名揚海外的巴黎珠寶世家三兄弟及其父親的姓氏，獨特的雙C標誌，卡地亞一直用來裝飾包裝禮物的紅色封蠟上，可謂品牌輝煌歷史的見證。如今，這個極具辨識度的標誌，化身金屬搭扣，裝飾細膩琺瑯，精緻點綴於Double C de Cartier方形肩揹包上。
「我們採用現代風格重新演繹雙C標誌，將其從卡地亞肩揹包上傳統的橢圓形裝飾中釋放出來，並將其視為珠寶作品，精雕細琢，並傾注心力研發精密流暢的開合方式，首次打造出兼具珍貴美感與實用功能的雙C標誌。」卡地亞皮件及皮件配飾創意總監Marlin Yuson表示，肩揹包的造型立體而簡約，讓人聚焦於logo上，同時，可調整長度的背帶，不論肩揹或斜揹都優雅洗鍊。此系列肩揹包備有大型款和小型款2種尺寸與深黑、鮮紅、柔粉、紫紅4種顏色可供選擇，完美切合都市生活，是日常穿搭的必備之選。
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