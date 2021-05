雙C logo極簡美學！ 卡地亞Double C方形肩揹包年輕優雅

卡地亞(CARTIER)的雙C標誌,由兩枚字首「C」組合而成,設計靈感源自20世紀初名揚海外的巴黎珠寶世家三兄弟及其父親的姓氏,獨特的雙C標誌,卡地亞一直用來裝飾包裝禮物的紅色封蠟上,可謂品牌輝煌歷史的見證。如今,這個極具辨識度的標誌,化身金屬搭扣,裝飾細膩琺瑯,精緻點綴於Double C de Cartier方形肩揹包上。

「我們採用現代風格重新演繹雙C標誌,將其從卡地亞肩揹包上傳統的橢圓形裝飾中釋放出來,並將其視為珠寶作品,精雕細琢,並傾注心力研發精密流暢的開合方式,首次打造出兼具珍貴美感與實用功能的雙C標誌。」卡地亞皮件及皮件配飾創意總監Marlin Yuson表示,肩揹包的造型立體而簡約,讓人聚焦於logo上,同時,可調整長度的背帶,不論肩揹或斜揹都優雅洗鍊。此系列肩揹包備有大型款和小型款2種尺寸與深黑、鮮紅、柔粉、紫紅4種顏色可供選擇,完美切合都市生活,是日常穿搭的必備之選。 Double C de Cartier系列Nano款,櫻桃紅色小牛皮,約62,500元。圖/卡地亞提供 Double C de Cartier系列Nano款,黑色小牛皮,約62,500元。圖/卡地亞提供 Double C de Cartier系列Mini款,米粉色小牛皮,約75,000元。圖/卡地亞提供 Double C de Cartier系列Mini款,紫紅色小牛皮,約75,000元。圖/卡地亞提供 Double C de Cartier系列Mini款,米粉色小牛皮,約75,000元。圖/卡地亞提供 Double C de Cartier系列Mini款,櫻桃紅色小牛皮,約75,000元。圖/卡地亞提供 Double C de Cartier系列Nano款,黑色小牛皮,約62,500元。圖/卡地亞提供 卡地亞推出全新Double C de Cartier系列包款。圖/卡地亞提供