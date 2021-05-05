萬元以下百搭絲巾 絕對是母親節禮物最佳選擇！

為即將到來的母親節挑選適合的禮物，對不少人來說是一大難題，特別是對學生族群或剛出社會的新鮮人來說，因為受限預算，讓這題又變得更令人煩惱。如果把實用性和價格親民這兩個特點結合再一起考慮，那麼許多時尚品牌的絲巾產品，絕對會是很棒的選擇！

首先，絲巾尺寸多元，花色更是豐富，可以當造型品，也可以在季節交替時保暖用，方便攜帶，除了圍在頸部、當披肩，當成髮飾、繫在手上或包包上等等也不錯，變化度超大。就算是當成收藏品，也不會占用太多空間。其次，其實有很多時尚品牌的絲巾產品售價都在萬元以下，輕奢品牌更是5000元有找，對預算不高的人來說相當好入手。就算是旗下絲巾產品相當知名的愛馬仕、Salvatore Ferragamo，也有15,500左右的絲巾品項。

Tory Burch推出雙T Logo為主軸的繁複印花款絲巾，復古低調，另外也有幾何排列的花朵、生活照概念的園藝手作風格圖樣主題。而BOSS則是提供獨特的仿青花瓷及季節圖案款式，分別用上真絲、莫代爾棉材質，設計風格優雅。