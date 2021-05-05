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萬元以下百搭絲巾 絕對是母親節禮物最佳選擇！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BOSS絲巾設計風格優雅。圖／BOSS提供
BOSS絲巾設計風格優雅。圖／BOSS提供

為即將到來的母親節挑選適合的禮物，對不少人來說是一大難題，特別是對學生族群或剛出社會的新鮮人來說，因為受限預算，讓這題又變得更令人煩惱。如果把實用性和價格親民這兩個特點結合再一起考慮，那麼許多時尚品牌的絲巾產品，絕對會是很棒的選擇！

首先，絲巾尺寸多元，花色更是豐富，可以當造型品，也可以在季節交替時保暖用，方便攜帶，除了圍在頸部、當披肩，當成髮飾、繫在手上或包包上等等也不錯，變化度超大。就算是當成收藏品，也不會占用太多空間。其次，其實有很多時尚品牌的絲巾產品售價都在萬元以下，輕奢品牌更是5000元有找，對預算不高的人來說相當好入手。就算是旗下絲巾產品相當知名的愛馬仕、Salvatore Ferragamo，也有15,500左右的絲巾品項。

Tory Burch推出雙T Logo為主軸的繁複印花款絲巾，復古低調，另外也有幾何排列的花朵、生活照概念的園藝手作風格圖樣主題。而BOSS則是提供獨特的仿青花瓷及季節圖案款式，分別用上真絲、莫代爾棉材質，設計風格優雅。

絲巾圖樣主打寫實的Salvatore Ferragamo，所推出的每一幅絲巾攤開來就像在欣賞藝術畫作，鮮明又充滿生機的花卉印花最能為媽媽們在打扮上點綴出喜氣。而愛馬仕的經典馬術主題，活力滿點的配色和圖騰也具備極高收藏價值。

象牙白印花造型絲巾，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
象牙白印花造型絲巾，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
棕櫚葉印花純棉披肩，4,400元。圖／BOSS提供
棕櫚葉印花純棉披肩，4,400元。圖／BOSS提供
真絲圍巾，3,390元。圖／Tory Burch提供
真絲圍巾，3,390元。圖／Tory Burch提供
潑墨真絲方巾，6,890元。圖／Tory Burch提供
潑墨真絲方巾，6,890元。圖／Tory Burch提供
園藝心情木板印花真絲方巾，7,690元。圖／Tory Burch提供
園藝心情木板印花真絲方巾，7,690元。圖／Tory Burch提供
粉色印花造型絲巾，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
粉色印花造型絲巾，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
如果把實用性和價格親民這兩個特點結合再一起考慮，許多時尚品牌的絲巾產品絕對會是很棒的選擇！圖／品牌提供
如果把實用性和價格親民這兩個特點結合再一起考慮，許多時尚品牌的絲巾產品絕對會是很棒的選擇！圖／品牌提供
真絲圍巾，3,390元。圖／Tory Burch提供
真絲圍巾，3,390元。圖／Tory Burch提供
仿青花瓷古典印花絲巾披肩，8,900元。圖／BOSS提供
仿青花瓷古典印花絲巾披肩，8,900元。圖／BOSS提供
Cheval de fête圖紋印花斜紋真絲方巾，15,600元。圖／愛馬仕提供
Cheval de fête圖紋印花斜紋真絲方巾，15,600元。圖／愛馬仕提供

品牌 愛馬仕 母親節

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