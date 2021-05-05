法式荷蘭醬新口味！漢堡王還有「水牛城辣雞翅」登場

以美式漢堡為主的「漢堡王」，自即日起以法式口味為基礎，推出「香蒜荷蘭醬佐安格斯牛肉堡、香蒜荷蘭醬佐無骨烤雞堡」等期間限定新品。另為了滿足嗜辣者的胃，還推出「水牛城辣雞翅」，帶來重口味的新享受。

常與班尼迪克蛋、蘆筍等食材搭配的「荷蘭醬」，被視為法式5大醬料之一。此次漢堡王新推出的「香蒜荷蘭醬佐安格斯牛肉堡」，使用了新研發的法式香蒜荷蘭醬，再搭配上火烤安格斯牛肉排、當季櫛瓜、牛蕃茄與生菜還有玉米麵包，營造出宛若南法般的風情，套餐每份169元。同步登場的「香蒜荷蘭醬佐無骨烤雞堡」，則是使用了完整的去骨雞腿排做為主角，每套139元，均限時供應至6月28日為止。