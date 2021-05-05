台灣首發！OmniPork新豬肉剝皮辣椒餡餅 進駐7-11
蔬食熱潮正起，Green Monday迎向這波風潮，選用台灣在地剝皮辣椒以及用純植物性蛋白質製成的食材，於台灣首發新品「OmniPork新豬肉剝皮辣椒餡餅」，並進駐7-11蔬食專區，讓美味隨手可得。
此外，Green Monday日前也聯手玩饗食庫，合辦首間綠色蔬食複合式餐飲店，在內湖大潤發IKEA開幕，攜手多項國際知名植物肉品牌，推出多款「創新蔬食餐飲」，如OmniPork新餐肉起司貝果、BBQ未來漢堡、Gardein魚柳塔塔三明治等，現場更可把 Green Monday多款植物性食材直接買回家料理。
這次在台灣首發的新品「OmniPork新豬肉剝皮辣椒餡餅」，內含41.63%的新 豬肉，每口都可以吃到飽滿的餡料，提供健康天然零罪惡的好選擇，並選用對心血管有益的芥花油製作，無添加味精與人工香料，只用簡單調味，便能完美帶出剝皮辣椒的香甜滋味。研發團隊更因應現下飲食習慣，發揮設計小巧思，料理前無需解凍，只要輕鬆煎煮數分鐘，就可以品嘗到外皮焦香酥脆的美好口感，滿足老饕級的味蕾。
Green Monday體貼大眾採買的便利性，進軍全台3000家7-11，在7-11蔬食專區就可便利購入「OmniPork 新豬肉剝皮辣椒餡餅」。此外更上架各大超市如「微風超市」、SOGO忠孝館「Fresh Mart」、「樂膳自然無毒蔬食超市」、「蔬食家」、「家樂福」部分門市、「大潤發」、「棉花田生機園地」等；懶得出門的民眾，也可於網路電商「玩響食庫」、「唯素主義」，動動手指快速下單，一嚐「植白」的美味。
Green Monday及OmniFoods創辦人楊大偉表示：「玩饗食庫的開幕，一定會為大家帶來很大驚喜！作為蔬食複合式餐飲店，玩饗食庫方便大家享用和嘗試全球最新的植物基產品和蔬食，相信會為家庭及男女老少帶來綠色、健康生活的好去處。」
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