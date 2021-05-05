Tiffany官方LINE上線 專屬小黑貓藍盒子貼圖免費下載！

在台灣，愈來愈多人使用LINE，不僅是作為即時溝通的工具，具有即時互動功能的設計，也讓許多品牌也紛紛建立官方LINE帳號，以更接地氣的方式提供最新情報。最新加入LINE的精品品牌，就是以藍盒子聞名的美國珠寶Tiffany & Co.。Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線，除了品牌相關即時資訊，並提供個人化活動預約服務。

同時，為慶祝官方LINE帳號正式上線，Tiffany特別設計16款動態貼圖，以Tiffany Girl形象為靈感，加入品牌歷久彌新的珠寶作品，包括Tiffany T、HardWear、Tiffany Keys等系列。動態貼圖充滿紐約都會風格。可愛俏皮的小黑貓攜手相伴，以詼諧逗趣的表情呈現包括「Love You」、「Thank You」、「Good Night」、「Sorry」等實用文字，穿插品牌高識別度元素夢幻藍盒與購物提袋，結合在地化計程車與淑女腳踏車，全新貼圖不僅實用更充滿設計巧思。