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Tiffany官方LINE上線 專屬小黑貓藍盒子貼圖免費下載！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線，共16張限定貼圖提供免費下載。圖／Tiffany提供
Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線，共16張限定貼圖提供免費下載。圖／Tiffany提供

在台灣，愈來愈多人使用LINE，不僅是作為即時溝通的工具，具有即時互動功能的設計，也讓許多品牌也紛紛建立官方LINE帳號，以更接地氣的方式提供最新情報。最新加入LINE的精品品牌，就是以藍盒子聞名的美國珠寶Tiffany & Co.。Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線，除了品牌相關即時資訊，並提供個人化活動預約服務。

同時，為慶祝官方LINE帳號正式上線，Tiffany特別設計16款動態貼圖，以Tiffany Girl形象為靈感，加入品牌歷久彌新的珠寶作品，包括Tiffany T、HardWear、Tiffany Keys等系列。動態貼圖充滿紐約都會風格。可愛俏皮的小黑貓攜手相伴，以詼諧逗趣的表情呈現包括「Love You」、「Thank You」、「Good Night」、「Sorry」等實用文字，穿插品牌高識別度元素夢幻藍盒與購物提袋，結合在地化計程車與淑女腳踏車，全新貼圖不僅實用更充滿設計巧思。

自即日起至6月3日前，只要成功加入Tiffany台灣LINE官方帳號，即可免費下載限定動態貼圖。完成綁定成為品牌好友，另獲得一款以Tiffany經典小藍盒為靈感設計的限定手機桌布。下載完整貼圖 ­https://line.me/S/sticker/23496。

The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供
The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany Blue Box夢幻藍盒。圖／Tiffany提供
Tiffany Blue Box夢幻藍盒。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鑲鑽戒指，13萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K金寬版鑲鑽戒指，13萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，31萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，31萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線，共16張限定貼圖提供免費下載。圖／Tiffany提供
Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線，共16張限定貼圖提供免費下載。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys鉑金鑲鑽鑰匙鍊墜，25萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Keys鉑金鑲鑽鑰匙鍊墜，25萬4,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線，共16張限定貼圖提供免費下載。圖／Tiffany提供
Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線，共16張限定貼圖提供免費下載。圖／Tiffany提供

Tiffany 品牌 LINE

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