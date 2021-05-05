一款兼具環保與時尚的小包「超人日常包」

「啊！又忘了帶購物袋！」我們發現這樣的對話時常出現在你我的日常生活中，每每發生時，也總讓人懊悔不已，但你可曾想過，也許不是你健忘，而是沒有一個符合人們日常的設計。一個秒變購物包的時尚隨身小包因此誕生！我們從現代人必備的隨身小包出發，設計出一款兼具環保與時尚的小包，超人日常包的「布料」是由100%回收寶特瓶線紗製成，一個包包相當於「17支寶特瓶」。秒變大包的特色能夠快速擁有大容量，專利結構設計能夠輕鬆秒變回小包，不僅解決了日常需求，更達到循環理念的實踐。

圖 / SuperDaily

有別於市場上同樣能夠變形的包袋產品，我們進一步思考，如何做到不只快速變成購物袋還能夠讓購物袋收納回小包時是快速且整齊的，這個收納方式是我們花費最多時間、心力所開發出的專利結構。從最陽春的紙模到最精緻的產前樣，歷經了數十次的測試修改，才開發出能夠使布片之間形成永久摺痕的專利貼片結構，同時也歷經了數十次的耐重測試，選擇了有別於一般袋子的最強韌縫製方式，最終設計出一款兼具環保以及實用性的時尚小包。

圖 / SuperDaily

在循環理念實踐的路上，超人包團隊嚴選獲得「全球回收認證(GRS)」的布料廠，原料是由回收纖維組成，並且是100%無污染的，並且在加工的過程中，符合廢水處理要求和化學品限制，以及確保企業保障工人的健康和安全，符合社會責任規範，確保交給消費者的產品是真正環保的，團隊也始終堅持品質優先，選擇台灣在地的包袋工廠，為的是能夠延續產品的生命週期，拒絕快時尚。

超人日常包團隊2020年在嘖嘖募資平台進行為期兩個月的募資，創下上線十分鐘即達標的亮眼成績，期間共獲得1956人的贊助，募資總金額為339萬，團隊致力於將環保融合於日常生活美學，希望在這波環保新革命中能讓每個使用者擁有更舒適便利的生活新體驗！