打卡送「無骨牛小排」！台南大員皇冠把櫻花樹搬進酒店

錯過了櫻花季也沒關係！台南大員皇冠假日酒店把櫻花樹搬進酒店，即日起可任意拍網美照。5月4日至5月9日，與櫻花樹的同框合拍照於IG打卡，並Tag台南大員皇冠假日酒店，點用櫻花火鍋套餐即加碼送「美國特級安格斯無骨牛小排乙盤」，點用母親節日式套餐則加碼送「綜合生魚片乙份」。

煉‧瓦日本特色餐廳因應櫻花料理所佈置的仿真櫻花樹，唯美浪漫立刻成為酒店內人氣拍照的網紅熱點。這是將枯萎的櫻花樹進行風乾、防腐與防蟲處理後，保留樹木枝幹，讓植物的生命可以延續，成為高300公分、寬200公分的仿真櫻花樹，另採用環保無味的原料，製作成色彩鮮豔自然的仿真一朵朵立體櫻花。