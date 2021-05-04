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和全智賢穿同款不用等網購Alexander McQUEEN夏天開幕
新光三越台北信義新天地A9館的Alexander McQUEEN櫃位正在施工中，施工完成的日期為今年度7月25日，也就意味著在今年暑假，台灣也有Alexander McQUEEN的櫃點了，和品牌代言人全智賢穿同款不用再等網購。
Alexander McQUEEN未來將在A9開幕，做為台灣第一個銷售據點，目前據悉由品牌直營，而近期全智賢和一眾大陸女星也詮釋了新款The Curve手袋，其中以宋佳最為勇氣可嘉，和女神級全智賢形象圖撞衫穿同款，拎著黑色The Curve手袋；黑色款也是姚晨的配件，她以帽T、黑色蕾絲裙以及運動涼鞋搭出一身衝突對比，是有趣的造型。此外，佘詩曼則是以相當輕鬆的斜倚姿態詮釋洋甘菊黃The Curve；超模何穗在山光水色的背景中，身穿碎花裙、搭配茶玫瑰色The Curve展現浪漫優雅的夏日情懷。
Alexander McQUEEN的The Curve源自既有的水桶包型，綁帶線條來自鞍具輪廓，磁性雙翻蓋的開合設計輕巧便利，包身可斜挎、側背或調節為後背包，變換各種造型，春夏季除了黑色款也推出淡粉色等輕盈摩登的色彩。服裝則是創意總監Sarah Burton運用庫存物料，透過拼接、印花和色彩挹注新生，繭形肩線、宛如蝴蝶羽翼的垂墜設計或精緻薄紗，都帶來通透浪漫的鮮明層次。
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