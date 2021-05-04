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和全智賢穿同款不用等網購Alexander McQUEEN夏天開幕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Alexander McQUEEN品牌代言人全智賢選搭洋甘菊黃色The Curve手袋。圖／取自微博
Alexander McQUEEN品牌代言人全智賢選搭洋甘菊黃色The Curve手袋。圖／取自微博

新光三越台北信義新天地A9館的Alexander McQUEEN櫃位正在施工中，施工完成的日期為今年度7月25日，也就意味著在今年暑假，台灣也有Alexander McQUEEN的櫃點了，和品牌代言人全智賢穿同款不用再等網購。

Alexander McQUEEN未來將在A9開幕，做為台灣第一個銷售據點，目前據悉由品牌直營，而近期全智賢和一眾大陸女星也詮釋了新款The Curve手袋，其中以宋佳最為勇氣可嘉，和女神級全智賢形象圖撞衫穿同款，拎著黑色The Curve手袋；黑色款也是姚晨的配件，她以帽T、黑色蕾絲裙以及運動涼鞋搭出一身衝突對比，是有趣的造型。此外，佘詩曼則是以相當輕鬆的斜倚姿態詮釋洋甘菊黃The Curve；超模何穗在山光水色的背景中，身穿碎花裙、搭配茶玫瑰色The Curve展現浪漫優雅的夏日情懷。

Alexander McQUEEN的The Curve源自既有的水桶包型，綁帶線條來自鞍具輪廓，磁性雙翻蓋的開合設計輕巧便利，包身可斜挎、側背或調節為後背包，變換各種造型，春夏季除了黑色款也推出淡粉色等輕盈摩登的色彩。服裝則是創意總監Sarah Burton運用庫存物料，透過拼接、印花和色彩挹注新生，繭形肩線、宛如蝴蝶羽翼的垂墜設計或精緻薄紗，都帶來通透浪漫的鮮明層次。

宋佳勇氣可佳選穿全智賢款印花薄紗絲綢蝶尾連身裙搭配繭形英式羅紋針織短身上衣，手拎著黑色The Curve。圖／取自微博
宋佳勇氣可佳選穿全智賢款印花薄紗絲綢蝶尾連身裙搭配繭形英式羅紋針織短身上衣，手拎著黑色The Curve。圖／取自微博
Alexander McQUEEN預定施工至7月25日、將於暑假開幕。記者曾智緯／攝影
Alexander McQUEEN預定施工至7月25日、將於暑假開幕。記者曾智緯／攝影
Alexander McQUEEN預定施工至7月25日、將於暑假開幕。記者曾智緯／攝影
Alexander McQUEEN預定施工至7月25日、將於暑假開幕。記者曾智緯／攝影
全智賢以俐落的繭型機車夾克、水洗牛仔褲，搭配春夏主打的The Curve手袋黑色款。圖／取自微博
全智賢以俐落的繭型機車夾克、水洗牛仔褲，搭配春夏主打的The Curve手袋黑色款。圖／取自微博
Alexander McQUEEN預定施工至7月25日、將於暑假開幕。記者曾智緯／攝影
Alexander McQUEEN預定施工至7月25日、將於暑假開幕。記者曾智緯／攝影
Alexander McQUEEN即將於暑假在新光三越台北信義新天地A9館開幕，目前品牌代言人是全智賢。圖／取自微博、記者曾智緯攝影
Alexander McQUEEN即將於暑假在新光三越台北信義新天地A9館開幕，目前品牌代言人是全智賢。圖／取自微博、記者曾智緯攝影
超模何穗以碎花裙、茶玫瑰色The Curve展現浪漫優雅的夏日情懷。圖／取自微博
超模何穗以碎花裙、茶玫瑰色The Curve展現浪漫優雅的夏日情懷。圖／取自微博
姚晨以一身時髦穿搭配襯The Curve手袋黑色款。圖／取自微博
姚晨以一身時髦穿搭配襯The Curve手袋黑色款。圖／取自微博
佘詩曼演繹洋甘菊黃色The Curve手袋。圖／取自微博
佘詩曼演繹洋甘菊黃色The Curve手袋。圖／取自微博
全智賢身穿春夏系列印花薄紗絲綢蝶尾連身裙，搭配繭形英式羅紋針織短身上衣。圖／取自IG
全智賢身穿春夏系列印花薄紗絲綢蝶尾連身裙，搭配繭形英式羅紋針織短身上衣。圖／取自IG

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