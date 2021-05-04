和全智賢穿同款不用等網購Alexander McQUEEN夏天開幕

新光三越台北信義新天地A9館的Alexander McQUEEN櫃位正在施工中，施工完成的日期為今年度7月25日，也就意味著在今年暑假，台灣也有Alexander McQUEEN的櫃點了，和品牌代言人全智賢穿同款不用再等網購。

Alexander McQUEEN未來將在A9開幕，做為台灣第一個銷售據點，目前據悉由品牌直營，而近期全智賢和一眾大陸女星也詮釋了新款The Curve手袋，其中以宋佳最為勇氣可嘉，和女神級全智賢形象圖撞衫穿同款，拎著黑色The Curve手袋；黑色款也是姚晨的配件，她以帽T、黑色蕾絲裙以及運動涼鞋搭出一身衝突對比，是有趣的造型。此外，佘詩曼則是以相當輕鬆的斜倚姿態詮釋洋甘菊黃The Curve；超模何穗在山光水色的背景中，身穿碎花裙、搭配茶玫瑰色The Curve展現浪漫優雅的夏日情懷。